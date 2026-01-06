Nem inglês, nem espanhol: a língua mais fácil para um brasileiro aprender e que abre portas na Europa

Idioma tem estrutura próxima do português, aprendizado mais rápido e pode facilitar estudos, trabalho e até processos de cidadania no continente europeu

Aprender idioma italiano abre portas na Europa
Idioma de origem latina chama atenção pela facilidade de aprendizado e pelas oportunidades que oferece fora do país (Foto: Reprodução/ Pexels)

Quando o assunto é aprender uma nova língua, muitos brasileiros pensam primeiro em inglês ou espanhol. No entanto, outro idioma costuma ser ainda mais acessível.

O italiano é apontado por especialistas como a língua estrangeira mais fácil para brasileiros aprenderem. A semelhança com o português facilita a pronúncia, a gramática e a compreensão.

Ambos os idiomas têm origem no latim, o que resulta em vocabulário parecido e estruturas gramaticais familiares. Isso reduz o tempo de adaptação para iniciantes.

Palavras, tempos verbais e construções de frases são semelhantes. Em muitos casos, o brasileiro consegue entender frases básicas logo nos primeiros contatos com a língua.

Além da facilidade, o italiano também abre portas na Europa. A Itália possui acordos educacionais, culturais e profissionais com diversos países do bloco europeu.

Quem aprende italiano amplia as chances de estudar em universidades europeias. O idioma também é valorizado em áreas como turismo, gastronomia, moda e design.

Outro ponto importante é a cidadania italiana. O conhecimento da língua é exigido em várias etapas do processo, especialmente para comprovação de integração cultural.

Mesmo fora da Itália, o italiano facilita a aprendizagem de outros idiomas europeus. Francês, espanhol e até romeno se tornam mais acessíveis depois.

Por isso, para quem busca um idioma fácil, útil e estratégico, o italiano surge como uma escolha inteligente. A combinação de simplicidade e oportunidades explica o interesse crescente.

