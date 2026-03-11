Polícia Civil deflagra operação em condomínios de luxo em Anápolis; veja detalhes

Ofensiva mira grupo criminoso que operava modificando placas e numerações de chassi para dar aparência de legalidade a veículos irregulares

Davi Galvão - 11 de março de 2026

Dois condomínios de luxo foram alvo da PC durante operação. (Foto: Divulgação)

Dois condomínios de luxo em Anápolis amanheceram iluminados pelos giroflex das viaturas da Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (11), em meio a uma operação que busca desarticular um esquema especializado na adulteração de sinais identificadores de automóveis.

Batizada de Operação Metaxis, agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos residenciais, que serviam como base para investigados pela prática de clonagem.

A ofensiva mira um grupo criminoso que operava modificando placas e numerações de chassi para dar aparência de legalidade a veículos irregulares.

Investigação e indícios de crime

O trabalho investigativo começou após a identificação de um veículo que circulava com dados divergentes dos registros oficiais.

Durante as diligências, a PC constatou inconsistências graves nos elementos identificadores, o que confirmou a prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

As autoridades identificaram que o grupo mantinha uma estrutura especializada para a modificação veicular. Diante da reiteração da conduta criminosa, o Poder Judiciário autorizou as medidas cautelares executadas nesta manhã.

Na operação, as equipes policiais apreenderam ferramentas de remarcação, documentos falsos, placas e veículos com sinais adulterados.

O objetivo central é consolidar as provas contra os envolvidos e identificar outros integrantes da rede de clonagem.

