Trabalhar 7 dias seguidos pode garantir hora extra em dobro ao funcionário quando a empresa descumpre o descanso semanal, decide Justiça

Decisão da Justiça do Trabalho reforça que trabalhadores não podem exercer atividade por mais de seis dias consecutivos sem descanso semanal

Gabriel Yuri Souto - 11 de março de 2026

Uma decisão da Justiça do Trabalho reforçou um direito que muitos trabalhadores desconhecem: a empresa não pode exigir trabalho por sete dias seguidos sem conceder descanso semanal.

O caso ocorreu em Belo Horizonte (MG). Na situação analisada, a empresa adotava uma escala 7×1, na qual o empregado trabalhava sete dias consecutivos e descansava apenas no oitavo dia.

A juíza responsável pelo processo considerou a prática irregular. Segundo o entendimento da Justiça do Trabalho, a legislação permite no máximo seis dias consecutivos de trabalho antes da folga obrigatória.

Lei garante descanso semanal ao trabalhador

A legislação brasileira assegura ao trabalhador o descanso semanal remunerado. Assim, depois de um período de até seis dias de trabalho, o empregado precisa receber um dia de folga.

Quando a empresa exige trabalho além desse limite, ela descumpre a regra prevista na legislação trabalhista.

Por isso, o trabalhador pode buscar reparação judicial quando a empresa ignora o direito ao descanso semanal.

Folga fora do prazo pode gerar pagamento em dobro

No caso analisado pela Justiça, a magistrada determinou que a empresa pague em dobro todas as folgas concedidas fora do prazo legal.

Mesmo que o trabalhador tenha descansado depois do sétimo dia de trabalho, a irregularidade continua existindo. Isso ocorre porque a lei exige a folga dentro do período correto.

Dessa forma, cada vez que o empregado trabalhou sete dias seguidos ou mais, a empresa deverá pagar a folga em dobro.

Escalas irregulares podem gerar condenação

Empresas que adotam escalas de trabalho fora do limite legal correm risco de sofrer condenação na Justiça do Trabalho.

Isso acontece porque o descanso semanal representa um direito fundamental do trabalhador. Além de garantir recuperação física, ele também protege a saúde e o bem-estar do empregado.

Portanto, quando a empresa desrespeita essa regra, o trabalhador pode recorrer à Justiça para exigir o pagamento devido.

Direito ainda é pouco conhecido pelos trabalhadores

Segundo o advogado trabalhista Rodrigo Hassen, muitos trabalhadores ainda desconhecem esse direito.

O especialista, que divulga informações jurídicas nas redes sociais, explica que o descanso semanal obrigatório deve ocorrer após no máximo seis dias consecutivos de trabalho.

