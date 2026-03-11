Uber lança novo serviço que conecta passageiras a motoristas mulheres em Goiânia

Mudança busca ampliar sensação de conforto e segurança durante deslocamentos

Pedro Ribeiro - 11 de março de 2026

(Foto: Uber/ Divulgação)

Passageiras que utilizam o Uber em Goiânia terão acesso a uma nova opção no aplicativo. Agora será possível solicitar corridas realizadas apenas por motoristas do sexo feminino.

A funcionalidade, chamada Uber Mulher, começa a ser liberada gradualmente e faz parte da expansão do recurso para 13 capitais brasileiras.

Além de Goiânia, a novidade também chega a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador.

A ferramenta funciona em três formatos dentro do aplicativo. Um deles permite agendar viagens com antecedência e selecionar uma motorista mulher para realizar o trajeto.

Outra opção é ativar, nas configurações do perfil, uma preferência por motoristas mulheres.

Nesse caso, o aplicativo prioriza condutoras quando houver disponibilidade na região.

Também existe a possibilidade de solicitar uma corrida imediatamente pela opção Uber Mulher, que aparece entre as categorias de viagem disponíveis.

Quando não houver motoristas mulheres próximas ou o tempo de espera for maior do que o habitual, o aplicativo pode sugerir redirecionar a corrida para o motorista mais próximo.

A novidade também poderá ser utilizada em contas voltadas para adolescentes, que permitem acompanhamento em tempo real por responsáveis.

