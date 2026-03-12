Adeus, casquinhas: veja qual tipo de milho escolher para fazer a pipoca perfeita

Teste com especialistas revela quais marcas rendem pipocas mais crocantes e sem casquinhas — e o que observar antes de escolher no mercado

Gustavo de Souza -
(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Poucos alimentos combinam tanto com momentos de lazer quanto a pipoca. Presente em sessões de cinema, festas juninas ou como lanche rápido, ela também depende de um detalhe fundamental: a escolha do milho certo.

Com diversas opções disponíveis no mercado, identificar qual produto realmente entrega boa textura e rendimento pode gerar dúvidas. Para ajudar nessa decisão, o projeto Paladar Testou reuniu especialistas para avaliar, às cegas, sete marcas de milho tradicional para pipoca.

Entre os critérios analisados estavam aparência, crocância, sabor e rendimento.

As marcas mais bem avaliadas

O primeiro lugar terminou empatado entre duas marcas. O milho Da Terrinha foi elogiado pela aparência e pela textura crocante e carnuda, com poucas casquinhas. Já a Yoki se destacou pelo excelente rendimento, tamanho das pipocas e sabor, também com boa crocância.

Na sequência, o segundo lugar ficou com o milho Dona Clara, que produziu pipocas redondas e crocantes. A Kodilar completou o Top 3, chamando atenção pelo sabor, textura e bom rendimento.

O que observar na hora da compra

Especialistas apontam que um bom milho-pipoca costuma apresentar grãos uniformes, inteiros e com baixa presença de impurezas. Essas características ajudam a garantir maior expansão e menos grãos não estourados.

Na prática, escolher um milho de qualidade pode ser a diferença entre uma pipoca leve, crocante e sem casquinhas ou uma experiência frustrante na panela.

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

