Bebê morre após suspeita de ingestão de pedra de crack em Goianésia

Pedro Ribeiro - 12 de março de 2026

A Polícia Civil (PC) investiga a morte de um bebê de 1 ano e quatro meses após suspeita de ingestão ou engasgamento com uma pedra de crack, em Goianésia, na região Central de Goiás.

A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital da cidade, mas morreu cerca de duas horas depois do atendimento.

De acordo com apuração da TV Anhanguera, o bebê deu entrada na unidade de saúde convulsionando e com as pupilas dilatadas, o que chamou a atenção da equipe médica.

Inicialmente a mãe afirmou que as convulsões poderiam ter sido provocadas por uma dedetização realizada na casa da família cerca de uma semana antes.

No entanto, ainda conforme o registro policial, a mulher apresentou outra versão posteriormente, relatando que a criança poderia ter engasgado ou ingerido uma pedra de crack.

A mãe teria mostrado aos médicos uma porção da substância.

Durante o procedimento de lavagem estomacal, os profissionais encontraram partículas semelhantes ao material apresentado no conteúdo retirado do estômago do bebê.

Ainda segundo informações apuradas pela TV Anhanguera, a mãe relatou que havia deixado a criança com uma tia enquanto buscava outro filho.

Quando voltou, o bebê teria sido levado para ficar com os avós maternos.

O avô teria percebido uma pedra de crack na mão da criança, a mesma que depois foi apresentada pela mãe aos médicos.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais.

A PC aguarda o laudo toxicológico para confirmar se houve ingestão da droga e se isso pode ter provocado a morte.

