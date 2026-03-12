Maior espécie de peixe ósseo do mundo é encontrada na areia de praia

Um visitante raro das profundezas surpreendeu banhistas em um cenário inesperado à beira-mar

(Foto: Reprodução / X-Twitter)

Um animal marinho conhecido por viver em grandes profundidades apareceu inesperadamente em águas rasas no litoral do México, surpreendendo banhistas e chamando a atenção de especialistas no assunto.

O episódio ocorreu próximo à região de Cabo San Lucas, na península de Baja California, onde dois exemplares do raro peixe‑remo foram vistos próximos à faixa de areia.

A espécie é considerada uma das maiores entre os peixes ósseos existentes e raramente é observada viva na superfície do oceano.

O primeiro animal foi avistado por visitantes que caminhavam pela praia e perceberam um brilho incomum na água.

Segundo relatos registrados em vídeos compartilhados nas redes sociais, algumas pessoas entraram no mar para tentar ajudar o peixe a retornar para águas mais profundas.

Durante a tentativa de resgate, um segundo exemplar da mesma espécie foi identificado próximo à costa, aumentando ainda mais o caráter incomum do episódio.

Conhecido cientificamente como Regalecus glesne, o peixe-remo pode ultrapassar nove metros de comprimento e possui um corpo extremamente alongado e prateado, marcado por uma longa barbatana dorsal de coloração avermelhada.

O animal habita normalmente zonas profundas do oceano, podendo viver a cerca de 900 metros de profundidade, regiões onde a presença humana é extremamente rara.

Por essa razão, encontros com a espécie costumam ocorrer apenas quando indivíduos estão debilitados, desorientados ou já mortos.

A aparição desses animais em áreas costeiras ainda é pouco compreendida pela ciência. Pesquisadores apontam que fatores como doenças, mudanças ambientais ou correntes oceânicas podem levar esses peixes das profundezas à superfície.

Ao longo da história marítima, o formato incomum do peixe-remo chegou a inspirar relatos de serpentes marinhas entre navegadores.

Apesar de crenças populares que associam sua presença a desastres naturais, não existem evidências científicas que confirmem relação entre o surgimento desses animais e terremotos ou tsunamis.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás.

