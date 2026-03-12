Maior espécie de peixe ósseo do mundo é encontrada na areia de praia

Um visitante raro das profundezas surpreendeu banhistas em um cenário inesperado à beira-mar

Magno Oliver - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução / X-Twitter)

Um animal marinho conhecido por viver em grandes profundidades apareceu inesperadamente em águas rasas no litoral do México, surpreendendo banhistas e chamando a atenção de especialistas no assunto.

O episódio ocorreu próximo à região de Cabo San Lucas, na península de Baja California, onde dois exemplares do raro peixe‑remo foram vistos próximos à faixa de areia.

A espécie é considerada uma das maiores entre os peixes ósseos existentes e raramente é observada viva na superfície do oceano.

O primeiro animal foi avistado por visitantes que caminhavam pela praia e perceberam um brilho incomum na água.

Segundo relatos registrados em vídeos compartilhados nas redes sociais, algumas pessoas entraram no mar para tentar ajudar o peixe a retornar para águas mais profundas.

Durante a tentativa de resgate, um segundo exemplar da mesma espécie foi identificado próximo à costa, aumentando ainda mais o caráter incomum do episódio.

Conhecido cientificamente como Regalecus glesne, o peixe-remo pode ultrapassar nove metros de comprimento e possui um corpo extremamente alongado e prateado, marcado por uma longa barbatana dorsal de coloração avermelhada.

O animal habita normalmente zonas profundas do oceano, podendo viver a cerca de 900 metros de profundidade, regiões onde a presença humana é extremamente rara.

Por essa razão, encontros com a espécie costumam ocorrer apenas quando indivíduos estão debilitados, desorientados ou já mortos.

A aparição desses animais em áreas costeiras ainda é pouco compreendida pela ciência. Pesquisadores apontam que fatores como doenças, mudanças ambientais ou correntes oceânicas podem levar esses peixes das profundezas à superfície.

Ao longo da história marítima, o formato incomum do peixe-remo chegou a inspirar relatos de serpentes marinhas entre navegadores.

Apesar de crenças populares que associam sua presença a desastres naturais, não existem evidências científicas que confirmem relação entre o surgimento desses animais e terremotos ou tsunamis.

Confira mais detalhes:

Two massive deep-sea oarfish washed ashore in Cabo San Lucas, Mexico. The rarely seen fish—often called “doomsday fish”—can grow up to 30 feet long and typically live at depths of around 3,000 feet in the ocean. pic.twitter.com/plRABGqe7s — Breaking911 (@Breaking911) March 9, 2026

