Últimos dias de inscrição para concurso de Catalão com quase 600 vagas e salários que chegam a R$ 22 mil

Certame é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira

Ícaro Gonçalves - 12 de março de 2026

O edital foi retificado no final de fevereiro e as inscrições reabertas em 02 de março (Foto: Reprodução/ Frederik Pardal/ Google Maps)

Interessados em concorrer a uma vaga da 592 vagas do concurso público da Prefeitura de Catalão terão até a próxima segunda-feira (16) para confirmarem suas inscrições.

O concurso é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira. São contemplados cargos de diversas áreas, como enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos, médicos de diferentes especialidades, entre outros.

O certame havia sido suspenso no dia 19 de fevereiro, por decisão judicial, por não prever cotas raciais no edital.

A banca precisou retificar o documento para garantir a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de fazer os devidos ajustes no cronograma. Feitas as alterações, as inscrições recomeçaram no dia 02 de março.

Além das vagas imediatas, o concurso oferece outras 2.829 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42, conforme o cargo e nível de escolaridade exigida.

As inscrições podem ser feitas online por meio do site da banca organizadora, clicando aqui.

A taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 100 e para para os de nível médio é de R$ 120. Profissionais com nível superior podem se inscrever mediante taxa de R$ 180.

Confira as vagas:

Nível fundamental

Auxiliar de Cozinha Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90

Auxiliar de Limpeza Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90

Auxiliar de Serviços Gerais (FMS): R$ 1.569,26

Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.569,26

Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.569,26

Cozinheiro Hospitalar (FMS): R$ 1.899,34

Jardineiro (FMS): R$ 1.569,26

Pedreiro de Obras Públicas da Saúde (FMS): R$ 2.644,96

Porteiro (FMS): R$ 1.899,34

Vigia (FMS): R$ 1.777,90

Nível médio

Agente Social (FMS): R$ 2.402,93

Artesão (FMS): R$ 2.402,93

Auxiliar de Almoxarifado (FMS): R$ 1.906,20

Auxiliar de Farmácia (FMS): R$ 1.906,20

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS): R$ 1.906,20

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.906,20

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.906,20

Educador Social (FMS): R$ 2.402,93

Eletricista de Manutenção das UBSF (FMS): R$ 2.835,76

Executor Administrativo (FMS): R$ 2.402,93

Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 2.402,93

Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 2.402,93

Fiscal de Vigilância Sanitária (FMS): R$ 3.657,16

Maqueiro (FMS): R$ 2.402,93

Motorista (FMS): R$ 2.036,38

Motorista Socorrista (FMS): R$ 2.835,76

Técnico de Enfermagem (FMS): R$ 3.842,37

Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 3.842,37

Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 3.842,37

Técnico em Laboratório (FMS): R$ 3.657,16

Técnico em Radiologia (FMS): R$ 3.657,16

Técnico em Segurança do Trabalho (FMS): R$ 3.657,16

Nível superior

Analista de Laboratório em Análises Clínicas (FMS): R$ 7.382,32

Assistente Social (FMS): R$ 7.382,32

Educador Físico (FMS): R$ 5.115,87

Educador Pedagogo (FMS): R$ 5.115,87

Enfermeiro (FMS): R$ 7.382,32

Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32

Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32

Engenheiro Civil (FMS): R$ 9.914,08

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Farmácia (FMS): R$ 7.382,32

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Medicina Veterinária (FMS): R$ 7.382,32

Farmacêutico (FMS): R$ 7.382,32

Fisioterapeuta (FMS): R$ 7.382,32

Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32

Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32

Fonoaudiólogo (FMS): R$ 7.382,32

Médico Alergista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Anestesiologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Angiologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Auditor (FMS): R$ 7.382,32

Médico Cardiologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Cardiopediatra (FMS): R$ 7.382,32

Médico do Trabalho (FMS): R$ 7.382,32

Médico Endocrinologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico ESF (FMS): R$ 22.147,42

Médico ESF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 22.147,42

Médico ESF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 22.147,42

Médico Ginecologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32

Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32

Médico Neurologista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Neuropediatra (FMS): R$ 7.382,32

Médico Ortopedista (FMS): R$ 7.382,32

Médico Pediatra (FMS): R$ 7.382,32

Médico Psiquiatra (FMS): R$ 7.382,32

Médico Ultrassonografista (FMS): R$ 7.382,32

Nutricionista (FMS): R$ 7.382,32

Nutrólogo (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo Cirurgião (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo Endodontista (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo Odontopediatra (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo Periodontista (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo Protesista (FMS): R$ 7.382,32

Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32

Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32

Psicólogo (FMS): R$ 7.382,32

Psicólogo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32

Psicólogo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32

Sanitarista (FMS): R$ 7.382,32

Terapeuta Ocupacional (FMS): R$ 7.382,32

Para mais informações sobre o concurso de Catalão, confira o edital.

