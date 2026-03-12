Últimos dias de inscrição para concurso de Catalão com quase 600 vagas e salários que chegam a R$ 22 mil
Certame é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira
Interessados em concorrer a uma vaga da 592 vagas do concurso público da Prefeitura de Catalão terão até a próxima segunda-feira (16) para confirmarem suas inscrições.
O concurso é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira. São contemplados cargos de diversas áreas, como enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos, médicos de diferentes especialidades, entre outros.
O certame havia sido suspenso no dia 19 de fevereiro, por decisão judicial, por não prever cotas raciais no edital.
A banca precisou retificar o documento para garantir a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de fazer os devidos ajustes no cronograma. Feitas as alterações, as inscrições recomeçaram no dia 02 de março.
Além das vagas imediatas, o concurso oferece outras 2.829 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42, conforme o cargo e nível de escolaridade exigida.
As inscrições podem ser feitas online por meio do site da banca organizadora, clicando aqui.
A taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 100 e para para os de nível médio é de R$ 120. Profissionais com nível superior podem se inscrever mediante taxa de R$ 180.
Confira as vagas:
Nível fundamental
- Auxiliar de Cozinha Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90
- Auxiliar de Limpeza Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90
- Auxiliar de Serviços Gerais (FMS): R$ 1.569,26
- Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.569,26
- Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.569,26
- Cozinheiro Hospitalar (FMS): R$ 1.899,34
- Jardineiro (FMS): R$ 1.569,26
- Pedreiro de Obras Públicas da Saúde (FMS): R$ 2.644,96
- Porteiro (FMS): R$ 1.899,34
- Vigia (FMS): R$ 1.777,90
Nível médio
- Agente Social (FMS): R$ 2.402,93
- Artesão (FMS): R$ 2.402,93
- Auxiliar de Almoxarifado (FMS): R$ 1.906,20
- Auxiliar de Farmácia (FMS): R$ 1.906,20
- Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS): R$ 1.906,20
- Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.906,20
- Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.906,20
- Educador Social (FMS): R$ 2.402,93
- Eletricista de Manutenção das UBSF (FMS): R$ 2.835,76
- Executor Administrativo (FMS): R$ 2.402,93
- Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 2.402,93
- Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 2.402,93
- Fiscal de Vigilância Sanitária (FMS): R$ 3.657,16
- Maqueiro (FMS): R$ 2.402,93
- Motorista (FMS): R$ 2.036,38
- Motorista Socorrista (FMS): R$ 2.835,76
- Técnico de Enfermagem (FMS): R$ 3.842,37
- Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 3.842,37
- Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 3.842,37
- Técnico em Laboratório (FMS): R$ 3.657,16
- Técnico em Radiologia (FMS): R$ 3.657,16
- Técnico em Segurança do Trabalho (FMS): R$ 3.657,16
Nível superior
- Analista de Laboratório em Análises Clínicas (FMS): R$ 7.382,32
- Assistente Social (FMS): R$ 7.382,32
- Educador Físico (FMS): R$ 5.115,87
- Educador Pedagogo (FMS): R$ 5.115,87
- Enfermeiro (FMS): R$ 7.382,32
- Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
- Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
- Engenheiro Civil (FMS): R$ 9.914,08
- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Farmácia (FMS): R$ 7.382,32
- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Medicina Veterinária (FMS): R$ 7.382,32
- Farmacêutico (FMS): R$ 7.382,32
- Fisioterapeuta (FMS): R$ 7.382,32
- Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
- Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
- Fonoaudiólogo (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Alergista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Anestesiologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Angiologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Auditor (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Cardiologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Cardiopediatra (FMS): R$ 7.382,32
- Médico do Trabalho (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Endocrinologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico ESF (FMS): R$ 22.147,42
- Médico ESF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 22.147,42
- Médico ESF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 22.147,42
- Médico Ginecologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
- Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
- Médico Neurologista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Neuropediatra (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Ortopedista (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Pediatra (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Psiquiatra (FMS): R$ 7.382,32
- Médico Ultrassonografista (FMS): R$ 7.382,32
- Nutricionista (FMS): R$ 7.382,32
- Nutrólogo (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo Cirurgião (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo Endodontista (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo Odontopediatra (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo Periodontista (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo Protesista (FMS): R$ 7.382,32
- Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
- Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
- Psicólogo (FMS): R$ 7.382,32
- Psicólogo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
- Psicólogo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
- Sanitarista (FMS): R$ 7.382,32
- Terapeuta Ocupacional (FMS): R$ 7.382,32
Para mais informações sobre o concurso de Catalão, confira o edital.
