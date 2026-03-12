Últimos dias de inscrição para concurso de Catalão com quase 600 vagas e salários que chegam a R$ 22 mil

Certame é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira

Ícaro Gonçalves -
concurso catalão
O edital foi retificado no final de fevereiro e as inscrições reabertas em 02 de março (Foto: Reprodução/ Frederik Pardal/ Google Maps)

Interessados em concorrer a uma vaga da 592 vagas do concurso público da Prefeitura de Catalão terão até a próxima segunda-feira (16) para confirmarem suas inscrições.

O concurso é para a Secretaria de Saúde do município, conduzido pela banca Fundação Aroeira. São contemplados cargos de diversas áreas, como enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos, médicos de diferentes especialidades, entre outros.

O certame havia sido suspenso no dia 19 de fevereiro, por decisão judicial, por não prever cotas raciais no edital.

A banca precisou retificar o documento para garantir a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de fazer os devidos ajustes no cronograma. Feitas as alterações, as inscrições recomeçaram no dia 02 de março.

Além das vagas imediatas, o concurso oferece outras 2.829 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42, conforme o cargo e nível de escolaridade exigida.

As inscrições podem ser feitas online por meio do site da banca organizadora, clicando aqui.

A taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 100 e para para os de nível médio é de R$ 120. Profissionais com nível superior podem se inscrever mediante taxa de R$ 180.

Confira as vagas:

Nível fundamental

  • Auxiliar de Cozinha Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90
  • Auxiliar de Limpeza Hospitalar (FMS): R$ 1.777,90
  • Auxiliar de Serviços Gerais (FMS): R$ 1.569,26
  • Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.569,26
  • Auxiliar de Serviços Gerais (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.569,26
  • Cozinheiro Hospitalar (FMS): R$ 1.899,34
  • Jardineiro (FMS): R$ 1.569,26
  • Pedreiro de Obras Públicas da Saúde (FMS): R$ 2.644,96
  • Porteiro (FMS): R$ 1.899,34
  • Vigia (FMS): R$ 1.777,90

Nível médio

  • Agente Social (FMS): R$ 2.402,93
  • Artesão (FMS): R$ 2.402,93
  • Auxiliar de Almoxarifado (FMS): R$ 1.906,20
  • Auxiliar de Farmácia (FMS): R$ 1.906,20
  • Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS): R$ 1.906,20
  • Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 1.906,20
  • Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 1.906,20
  • Educador Social (FMS): R$ 2.402,93
  • Eletricista de Manutenção das UBSF (FMS): R$ 2.835,76
  • Executor Administrativo (FMS): R$ 2.402,93
  • Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 2.402,93
  • Executor Administrativo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 2.402,93
  • Fiscal de Vigilância Sanitária (FMS): R$ 3.657,16
  • Maqueiro (FMS): R$ 2.402,93
  • Motorista (FMS): R$ 2.036,38
  • Motorista Socorrista (FMS): R$ 2.835,76
  • Técnico de Enfermagem (FMS): R$ 3.842,37
  • Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 3.842,37
  • Técnico de Enfermagem (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 3.842,37
  • Técnico em Laboratório (FMS): R$ 3.657,16
  • Técnico em Radiologia (FMS): R$ 3.657,16
  • Técnico em Segurança do Trabalho (FMS): R$ 3.657,16

Nível superior

  • Analista de Laboratório em Análises Clínicas (FMS): R$ 7.382,32
  • Assistente Social (FMS): R$ 7.382,32
  • Educador Físico (FMS): R$ 5.115,87
  • Educador Pedagogo (FMS): R$ 5.115,87
  • Enfermeiro (FMS): R$ 7.382,32
  • Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
  • Enfermeiro PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
  • Engenheiro Civil (FMS): R$ 9.914,08
  • Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Farmácia (FMS): R$ 7.382,32
  • Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Medicina Veterinária (FMS): R$ 7.382,32
  • Farmacêutico (FMS): R$ 7.382,32
  • Fisioterapeuta (FMS): R$ 7.382,32
  • Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
  • Fisioterapeuta (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
  • Fonoaudiólogo (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Alergista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Anestesiologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Angiologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Auditor (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Cardiologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Cardiopediatra (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico do Trabalho (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Endocrinologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico ESF (FMS): R$ 22.147,42
  • Médico ESF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 22.147,42
  • Médico ESF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 22.147,42
  • Médico Ginecologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
  • Médico Ginecologista (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
  • Médico Neurologista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Neuropediatra (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Ortopedista (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Pediatra (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Psiquiatra (FMS): R$ 7.382,32
  • Médico Ultrassonografista (FMS): R$ 7.382,32
  • Nutricionista (FMS): R$ 7.382,32
  • Nutrólogo (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo Cirurgião (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo Endodontista (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo Odontopediatra (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo Periodontista (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo Protesista (FMS): R$ 7.382,32
  • Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
  • Odontólogo PSF (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
  • Psicólogo (FMS): R$ 7.382,32
  • Psicólogo (FMS) – Distrito de Pires Belo: R$ 7.382,32
  • Psicólogo (FMS) – Distrito de Santo Antônio do Rio Verde: R$ 7.382,32
  • Sanitarista (FMS): R$ 7.382,32
  • Terapeuta Ocupacional (FMS): R$ 7.382,32

Para mais informações sobre o concurso de Catalão, confira o edital.

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

