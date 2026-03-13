BPC tem aumento confirmado; veja o novo valor definido pelo Governo Federal

Benefício assistencial pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência passa a acompanhar o novo salário mínimo de 2026

Gabriel Yuri Souto - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O BPC tem aumento confirmado em 2026 e passa a pagar R$ 1.621 por mês aos beneficiários. Como o auxílio assistencial acompanha o salário mínimo nacional, o reajuste ocorre de forma automática sempre que o piso é atualizado pelo governo federal.

Na prática, isso significa que idosos de baixa renda e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) terão o novo valor depositado com base no piso nacional vigente em 2026.

Além disso, o reajuste também impacta os critérios de renda usados na análise do benefício.

O que é o BPC e quem pode receber

O BPC é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Diferentemente da aposentadoria, ele não exige contribuição prévia ao INSS.

O programa atende dois grupos principais. Primeiro, pessoas com 65 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o benefício também atende pessoas com deficiência de qualquer idade que enfrentem impedimentos de longo prazo e dificuldades para participação plena na sociedade.

Por isso, o governo destina o auxílio a quem precisa de renda mínima para sobreviver, mesmo sem histórico de contribuição previdenciária.

Novo valor do BPC acompanha o salário mínimo

Com a atualização do salário mínimo em 2026, o valor do BPC também mudou. Dessa forma, o benefício passa a seguir o novo piso nacional definido pelo governo.

Na prática, as regras ficam assim:

valor mensal do BPC: R$ 1.621;

pagamento equivalente ao salário mínimo vigente;

reajuste automático sempre que o piso nacional mudar.

Assim, o benefício mantém a vinculação direta com o salário mínimo e acompanha as mudanças econômicas do país.

Critérios para receber o benefício

Para ter acesso ao BPC, o cidadão precisa cumprir exigências sociais e administrativas. A principal regra envolve a renda familiar por pessoa, que deve ser igual ou inferior a 25% do salário mínimo.

Com o piso de 2026, esse limite corresponde a cerca de R$ 405,25 por integrante da família.

Além disso, o interessado precisa:

estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais;

possuir NIS (Número de Identificação Social);

comprovar renda familiar dentro do limite exigido;

no caso de pessoa com deficiência, apresentar documentação médica e passar por avaliação do INSS;

não receber outro benefício da seguridade social, como aposentadoria ou seguro-desemprego.

Portanto, o pagamento não ocorre automaticamente. Antes disso, o governo analisa a situação de cada candidato.

BPC não é aposentadoria

Muitas pessoas confundem o BPC com aposentadoria. No entanto, os dois benefícios têm naturezas diferentes.

Enquanto a aposentadoria depende de contribuição à Previdência Social, o BPC funciona como um auxílio assistencial voltado a cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o benefício não paga 13º salário e não gera pensão por morte. Por esse motivo, especialistas reforçam que o programa busca garantir renda mínima, e não substituir benefícios previdenciários tradicionais.

Por que o valor muda todos os anos

O governo vinculou o BPC ao salário mínimo para garantir atualização periódica do valor pago aos beneficiários. Assim, o auxílio acompanha mudanças no custo de vida e no cenário econômico brasileiro.

Além disso, o reajuste do piso nacional considera fatores como inflação e crescimento da economia. Como consequência, tanto o valor do benefício quanto o limite de renda para concessão mudam automaticamente.

Dessa maneira, o programa mantém maior adequação à realidade econômica do país.

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