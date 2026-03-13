Cidade pequena e pouco conhecida no interior do Brasil produz 40% de toda a água mineral do país

Em meio ao clima tranquilo do interior, município guarda uma importância gigantesca para um setor presente no dia a dia de milhões de brasileiros

Layne Brito - 13 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Quando se pensa em produção em grande escala no Brasil, muita gente logo imagina capitais movimentadas ou polos industriais conhecidos nacionalmente.

Mas uma pequena cidade do interior desafia essa lógica ao concentrar uma fatia impressionante de um item consumido diariamente por milhares de famílias.

A cidade é Lindóia, localizada no interior de São Paulo. Discreta e pacata, ela se tornou peça-chave quando o assunto é água mineral.

Mesmo sem o tamanho ou a fama de outros municípios brasileiros, o local chama atenção por responder por cerca de 40% de toda a água mineral produzida no país.

O que explica esse destaque é a abundância de fontes naturais espalhadas pela região.

Ao longo dos anos, Lindóia transformou essa riqueza em vocação econômica, consolidando a produção e distribuição de água mineral como uma das principais atividades do município.

Apesar da importância nacional no setor, a cidade mantém características típicas do interior: ruas tranquilas, ritmo de vida mais calmo e forte ligação com a natureza.

Esse contraste entre tamanho e relevância econômica é justamente o que mais surpreende quem descobre a história do município.

Além da produção de água mineral, Lindóia também se destaca pelo turismo.

A cidade faz parte do Circuito das Águas Paulista, região conhecida pelas paisagens naturais, pelo clima agradável e pelas fontes de águas minerais que atraem visitantes em busca de descanso e contato com a natureza.

Assim, mesmo pequena e muitas vezes fora do radar da maioria dos brasileiros, Lindóia ocupa um papel gigante em um setor essencial.

A cidade mostra que, no Brasil, alguns dos maiores protagonistas econômicos podem estar escondidos justamente nos lugares mais tranquilos do interior.

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