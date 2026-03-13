Família busca informações sobre jovem desaparecido em Aparecida de Goiânia

Rapaz saiu de casa após chegar do trabalho e desde então não foi mais visto

Pedro Ribeiro - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem de 25 anos está desaparecido desde a noite da última quarta-feira (11), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

Identificado como João Vitor Dias Cirino, ele foi visto pela última vez após chegar do trabalho, tomar banho e jantar na casa onde mora com familiares.

Pouco tempo depois, saiu do imóvel sem informar para onde iria e não retornou desde então.

Funcionário da Unimed, João Vitor também não levou o celular, que permaneceu na residência.

Preocupada com o sumiço, a família registrou o desaparecimento na sexta-feira (13) e passou a procurar por informações que possam ajudar a localizar o jovem.

Parentes e amigos afirmam que ele é bastante conhecido entre pessoas próximas e que nunca havia ficado tanto tempo sem dar notícias.

Até o momento, não há informações sobre o local para onde ele teria ido nem sobre as roupas que usava quando saiu.

Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar a encontrar João Vitor seja repassada às autoridades.

O caso está sob investigação da Polícia Civil (PC), que busca esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

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