Ninguém levou os R$ 64 milhões: Mega-Sena 2983 acumula e prêmio principal fica ainda maior

Sem ganhadores na faixa principal, Mega-Sena acumula novamente e próximo sorteio pode pagar cerca de R$ 75 milhões neste sábado

Gustavo de Souza - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Mega-Sena concurso 2983 terminou sem vencedores na faixa principal. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira (12) e ninguém acertou as seis dezenas.

Com isso, o prêmio estimado em R$ 64,2 milhões acumulou. Para o próximo sorteio, marcado para sábado (14), a expectativa é que o valor chegue a cerca de R$ 75 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03, 15, 30, 32, 40 e 52.

Quina e quadra tiveram milhares de premiados

Mesmo sem ganhador na sena, o concurso distribuiu prêmios em outras faixas. Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 68.098,14.

Na quadra, 2.957 apostadores acertaram quatro dezenas. Cada bilhete premiado vai receber R$ 1.328,62.

Como apostar no próximo sorteio

Quem quiser tentar a sorte no prêmio acumulado pode registrar apostas até as 20h (horário de Brasília) de sábado. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas, pelo site oficial da Caixa ou pelo aplicativo de loterias.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Outra opção é participar do Bolão Caixa, modalidade que permite apostas em grupo, com valor mínimo de R$ 15 e cotas a partir de R$ 6.

O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Prêmios que marcaram a história da Mega-Sena

Apesar do valor elevado, o prêmio estimado para o próximo concurso ainda fica abaixo dos maiores já registrados na modalidade. O maior prêmio da história da Mega-Sena em concursos regulares foi de R$ 317.853.788,54, pago no concurso 2.525, em outubro de 2022.

Outros grandes valores incluem R$ 289,4 milhões no concurso 2.150 (2019), R$ 211,6 milhões no concurso 2.237 (2020) e R$ 207,4 milhões no concurso 2.795, realizado em novembro de 2024.

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