Operação ‘Randandan’ apreende motos barulhentas e aplica 15 multas em Aparecida de Goiânia

Fiscalização visa coibir manobras perigosas e uso inadequado de equipamentos obrigatórios nos veículos

Augusto Araújo - 13 de março de 2026

Motos foram apreendidas após fiscalização da Polícia Militar (PM). (Imagem: Divulgação/PMGO)

Uma operação da Polícia Militar (PM) apreendeu seis motocicletas com escapamentos irregulares na tarde desta quinta-feira (12), em Aparecida de Goiânia.

A ação ocorreu na região do Setor Garavelo e também resultou na aplicação de 15 autos de infração de trânsito.

A fiscalização fez parte da “Operação Randandan”. O objetivo é coibir irregularidades como manobras perigosas e o uso inadequado de equipamentos obrigatórios nos veículos.

Durante a operação, os policiais abordaram motociclistas e identificaram veículos com escapamentos adulterados ou sem sistema adequado de silenciamento, situação que gera barulho excessivo e desrespeita as normas de trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador defeituoso, inoperante ou ausente é considerado infração grave.

A penalidade inclui multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo.

Além da infração de trânsito, o barulho excessivo também pode configurar perturbação do sossego, especialmente em áreas urbanas.

A Polícia Militar informou que a Operação Randandan continuará sendo realizada por tempo indeterminado em pontos estratégicos de Aparecida de Goiânia, com o objetivo de aumentar a fiscalização e garantir mais tranquilidade à população.

DEU RUIM 🚔 Operação ‘Randandan’ apreende motos barulhentas e aplica 15 multas em Aparecida de Goiânia Leia: pic.twitter.com/w0BeTdGImi — Portal 6 (@portal6noticias) March 13, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!