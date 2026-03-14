13º do INSS antecipado: veja quando aposentados e pensionistas começam a receber o pagamento em 2026

Milhões de aposentados aguardam definição sobre o 13º do INSS; se antecipação for mantida, pagamentos podem começar em abril

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

A possibilidade de antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta a gerar expectativa entre segurados em todo o país. Embora o calendário oficial de pagamentos de 2026 já tenha sido divulgado, a liberação antecipada do abono anual ainda depende da publicação de um decreto presidencial.

Nos últimos anos, o governo federal tem optado por adiantar o pagamento do benefício, que tradicionalmente ocorre no segundo semestre.

Calendário do INSS já foi divulgado

O INSS publicou o calendário oficial de pagamentos para 2026, que segue o padrão tradicional do instituto. Os depósitos são organizados conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de abril começam no dia 24 e seguem de forma escalonada. Já para segurados que recebem acima do piso nacional, os depósitos costumam iniciar no começo de maio. Esse cronograma costuma servir como referência quando há antecipação do 13º.

Tradicionalmente, o abono anual do INSS é pago em duas parcelas no segundo semestre, geralmente em agosto e novembro. Desde 2020, porém, o governo tem optado por antecipar os pagamentos.

Em 2025, por exemplo, a primeira parcela foi paga entre o final de abril e o início de maio, enquanto a segunda ocorreu entre o fim de maio e o começo de junho. A medida beneficiou mais de 34 milhões de segurados.

Quem tem direito ao 13º do INSS

Recebem o abono anual segurados que, ao longo do ano, receberam benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

O valor pode ser proporcional ao período em que o benefício esteve ativo durante o ano.

Consulta e prazo para saque

Quando o pagamento for confirmado, a consulta poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS e também pela Central 135.

Após o depósito, o segurado tem cerca de 60 dias para sacar o valor quando o pagamento é feito por cartão do benefício. Caso a data de pagamento coincida com feriado, o depósito ocorre no próximo dia útil.

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