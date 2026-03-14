A mais longa do Brasil: viagem de ônibus atravessa 6 estados, precisa de 9 motoristas e dura mais de três dias
Trajeto impressiona pelos números e mostra como uma única viagem pode cruzar grande parte do território brasileiro
Percorrer longas distâncias de ônibus já faz parte da rotina de muitos brasileiros, mas existe uma linha que leva essa experiência a outro nível. Considerada a viagem rodoviária mais longa do país, o trajeto chama atenção não apenas pela quilometragem, mas também pela estrutura necessária para manter tudo funcionando com segurança.
A jornada começa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e termina em Santarém, no Pará, atravessando uma enorme extensão do território brasileiro.
Ao longo do caminho, o ônibus cruza seis estados, passando por dezenas de cidades e percorrendo mais de 4,5 mil quilômetros.
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Para completar todo o percurso, a viagem dura mais de três dias, podendo ultrapassar 75 horas de estrada, dependendo das condições da rota e das paradas programadas.
Esse tempo impressiona até quem está acostumado a enfrentar longas distâncias.
A operação também exige uma logística cuidadosa. Para garantir segurança e respeitar as regras de descanso nas estradas, nove motoristas se revezam durante o trajeto.
Esse esquema permite que o ônibus continue seguindo viagem sem comprometer a segurança da tripulação e dos passageiros.
Durante o percurso, são realizadas diversas paradas para alimentação, embarque e desembarque de passageiros, além de pausas para descanso.
Essas interrupções ajudam a tornar a viagem mais suportável para quem encara o desafio de passar vários dias na estrada.
Para muitos passageiros, a jornada acaba sendo quase uma travessia pelo Brasil.
Ao sair do extremo sul e seguir rumo ao Norte do país, o trajeto revela diferentes paisagens, culturas e climas, mostrando na prática a dimensão continental do território brasileiro.
No fim das contas, a linha não se destaca apenas pela duração impressionante.
Ela também representa um exemplo de como o transporte rodoviário consegue conectar regiões muito distantes, ligando pontos do país que estão separados por milhares de quilômetros.
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