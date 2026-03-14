A mais longa do Brasil: viagem de ônibus atravessa 6 estados, precisa de 9 motoristas e dura mais de três dias

Trajeto impressiona pelos números e mostra como uma única viagem pode cruzar grande parte do território brasileiro

Layne Brito - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Percorrer longas distâncias de ônibus já faz parte da rotina de muitos brasileiros, mas existe uma linha que leva essa experiência a outro nível. Considerada a viagem rodoviária mais longa do país, o trajeto chama atenção não apenas pela quilometragem, mas também pela estrutura necessária para manter tudo funcionando com segurança.

A jornada começa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e termina em Santarém, no Pará, atravessando uma enorme extensão do território brasileiro.

Ao longo do caminho, o ônibus cruza seis estados, passando por dezenas de cidades e percorrendo mais de 4,5 mil quilômetros.

Para completar todo o percurso, a viagem dura mais de três dias, podendo ultrapassar 75 horas de estrada, dependendo das condições da rota e das paradas programadas.

Esse tempo impressiona até quem está acostumado a enfrentar longas distâncias.

A operação também exige uma logística cuidadosa. Para garantir segurança e respeitar as regras de descanso nas estradas, nove motoristas se revezam durante o trajeto.

Esse esquema permite que o ônibus continue seguindo viagem sem comprometer a segurança da tripulação e dos passageiros.

Durante o percurso, são realizadas diversas paradas para alimentação, embarque e desembarque de passageiros, além de pausas para descanso.

Essas interrupções ajudam a tornar a viagem mais suportável para quem encara o desafio de passar vários dias na estrada.

Para muitos passageiros, a jornada acaba sendo quase uma travessia pelo Brasil.

Ao sair do extremo sul e seguir rumo ao Norte do país, o trajeto revela diferentes paisagens, culturas e climas, mostrando na prática a dimensão continental do território brasileiro.

No fim das contas, a linha não se destaca apenas pela duração impressionante.

Ela também representa um exemplo de como o transporte rodoviário consegue conectar regiões muito distantes, ligando pontos do país que estão separados por milhares de quilômetros.

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