Aeronáutica abre inscrições para jovens a partir de 14 anos que sonham em ser pilotos

Seleção oferece 150 vagas e é composta por provas escritas, inspeção de saúde, exame psicológico e teste de aptidão física

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Formação tem duração de 3 anos. (Foto: Divulgação)

Já estão abertas e seguem até as 15h do dia 23 de março as inscrições para o concurso da Força Aérea Brasileira (FAB) que seleciona jovens interessados em iniciar a carreira de piloto militar. O processo é para ingresso no Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), primeiro passo para quem pretende se tornar aviador da Aeronáutica.

Ao todo, são oferecidas 150 vagas. Desse total, 104 são para ampla concorrência, 38 reservadas a candidatos pretos e pardos, cinco destinadas a indígenas e três para quilombolas.

Podem participar candidatos com ensino fundamental completo e idade entre 14 anos completos e 19 anos incompletos até 31 de dezembro de 2027. A inscrição deve ser feita pela internet, no site oficial da seleção (ingresso.afaepcar.fab.mil.br), mediante pagamento de taxa de R$ 100.

O curso é realizado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), e tem duração de três anos em regime de internato, equivalente ao ensino médio. Durante a formação, os alunos recebem soldo de R$ 1.294, além de alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e odontológica.

Após essa etapa, os estudantes podem seguir para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), caminho que leva à carreira de piloto da Aeronáutica.

A seleção terá provas escritas, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de avaliação física e validação documental. A prova objetiva está marcada para o dia 21 de junho, às 13h40 (horário de Brasília).

O exame será aplicado nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO).

A prova terá questões de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa, além de uma redação entre 20 e 30 linhas sobre tema contemporâneo.

Para mais informações, consulte o edital.

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