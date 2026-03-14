Família de Goiás compra casa e descobre meses depois que morava no imóvel errado

Confusão só foi percebida meses depois, quando corretor voltou ao local e identificou problemas na documentação

Pedro Ribeiro - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@daanikelly)

O que parecia ser a realização do sonho da casa própria acabou virando uma situação inesperada para uma família de Goiás.

Após comprar um imóvel e se mudar, o casal descobriu seis meses depois que estava vivendo na casa errada.

A história foi contada nas redes sociais pela influenciadora Daniele Kelly, que explicou como a confusão aconteceu.

Segundo ela, o casal encontrou um imóvel que considerou ideal, com localização e preço dentro do que podiam pagar.

O financiamento foi aprovado e a família se mudou pouco antes do nascimento das filhas gêmeas.

Meses depois, porém, o corretor responsável pela venda voltou ao local e informou que havia um erro no endereço registrado na documentação do financiamento.

Na prática, o imóvel registrado nos documentos correspondia à casa ao lado.

As duas construções eram praticamente idênticas, com mesma planta e metragem, o que fez com que o erro passasse despercebido durante meses.

Apesar de não serem obrigados a deixar o imóvel onde estavam, o casal aceitou a troca após um acordo com o corretor.

O profissional se comprometeu a pagar os custos da mudança e ofereceu desconto na comissão.

Assista ao vídeo:

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