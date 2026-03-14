Maior escada rolante ao ar livre do mundo é inaugurada no meio de cidade, com mais de 900 metros, prometendo reduzir trajeto em 20 minutos

Com mais de 900 metros de extensão, sistema de escadas rolantes promete facilitar deslocamentos em uma das cidades mais íngremes da Ásia

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/iChongqing)

Em uma cidade conhecida pelas montanhas íngremes e pelo relevo desafiador, um novo projeto de infraestrutura chamou a atenção pela dimensão e pela proposta de transformar a mobilidade urbana.

Localizada em Chongqing, no Sudoeste da China, a recém-inaugurada Escada Rolante da Deusa de Wushan promete facilitar a rotina de milhares de moradores que convivem diariamente com subidas íngremes e longos trajetos a pé.

O sistema foi inaugurado em 17 de fevereiro, durante as celebrações do Ano Novo Chinês, e rapidamente ganhou destaque por uma característica impressionante: trata-se do maior sistema de escadas rolantes urbanas ao ar livre do planeta.

Antes da construção, moradores do condado de Wushan precisavam enfrentar trajetos cansativos para atividades simples do dia a dia, como ir ao trabalho, visitar familiares ou fazer compras. Em alguns casos, as caminhadas pelas encostas da montanha podiam levar cerca de uma hora.

Com a nova estrutura, esse deslocamento foi reduzido para aproximadamente 20 minutos, oferecendo um acesso mais rápido e confortável entre diferentes áreas da cidade.

O sistema se estende por cerca de 905 metros ao longo da chamada Avenida da Deusa e alcança uma altitude de 242 metros — altura equivalente à de um prédio de aproximadamente 80 andares.

Para integrar a obra à paisagem montanhosa da região, os engenheiros optaram por seguir os contornos naturais da encosta, em vez de cortar diretamente a montanha.

Dessa forma, os passageiros também podem apreciar as paisagens do Desfiladeiro de Wu e da famosa região das Três Gargantas.

Além das escadas rolantes, o complexo inclui diversas estruturas de transporte interligadas. Ao todo, o projeto reúne 21 escadas rolantes, oito elevadores, quatro tapetes rolantes e passagens para pedestres.

As estruturas com fachadas de vidro transparente permitem que moradores e visitantes tenham uma vista panorâmica da região enquanto se deslocam pela encosta.

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