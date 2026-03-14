Mulher sofre traumatismo craniano após ser brutalmente espancada por grupo de jovens em Campo Limpo de Goiás

Vítima foi atacada com socos, chutes, pedras e um pedaço de madeira, além de ter a cabeça batida contra o chão

Lara Duarte -
Mulher sofre traumatismo craniano após ser brutalmente espancada por grupo de jovens em Campo Limpo de Goiás
Caso ocorreu no Jardim Sol de Verão, em Campo Limpo de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma mulher sofreu traumatismo craniano após ser brutalmente espancada por um grupo de jovens na madrugada deste sábado (14), em Campo Limpo de Goiás.

A vítima, que está internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), foi socorrida em estado grave após ser encontrada caída na Rua Nenem Bandeira, no Jardim Sol de Verão.

Moradores da região disseram à Polícia Militar (PM) que ela foi atacada com socos, chutes, pedras e um pedaço de madeira, além de ter a cabeça batida contra o chão.

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O Heana ainda não divulgou boletim médico com o quadro clínico da paciente, mas o Portal 6 apurou que o estado é grave.

Durante buscas nas proximidades, duas adolescentes foram localizadas e apreendidas pela PM. Um terceiro suspeito, que também teria participado das agressões, não foi encontrado até o momento.

As suspeitas foram encaminhadas à Central de Flagrantes, em Anápolis. A motivação das agressões ainda não foi esclarecida. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

 

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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