Valor da Bolsa Cuidador é atualizado; veja quem tem direito ao benefício

Programa do Paraná paga meio salário mínimo a familiares que cuidam de idosos e pessoas que dependem de atenção prolongada

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O valor da Bolsa Cuidador foi atualizado no Paraná e passou a ser de R$ 810,50 por mês em 2026.

Com o reajuste do salário mínimo nacional para R$ 1.621, o benefício, que corresponde a meio salário mínimo, ganhou novo valor e segue voltado a familiares que cuidam de idosos e de pessoas que dependem de atenção prolongada.

O programa foi regulamentado em outubro de 2025 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e tem como objetivo fortalecer a rede de apoio familiar.

Além disso, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da população idosa em situação de maior vulnerabilidade.

Quem tem direito ao Bolsa Cuidador

Para receber o auxílio, o cuidador precisa atender a uma série de requisitos. Entre eles, estão:

ter 18 anos ou mais;

estar inscrito no Cadastro de Cuidadores do Paraná;

morar no mesmo domicílio da pessoa idosa;

estar inscrito no CadÚnico, com cadastro válido e atualizado;

integrar família com renda per capita de até um salário mínimo nacional;

declarar aptidão física e mental para exercer a função.

Além disso, a pessoa idosa assistida precisa apresentar fragilidade clínico-funcional, conforme registro no Sistema de Informação da Pessoa Idosa do Paraná, e não pode estar institucionalizada.

Benefício pode ser pago por até 24 meses

O governo estadual realiza o pagamento em conta bancária indicada pelo titular do benefício. No entanto, a concessão tem limite de até 24 meses.

Por outro lado, o programa pode suspender o pagamento em algumas situações específicas. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casos de:

institucionalização da pessoa idosa;

desistência formal;

falecimento;

indícios ou evidências de negligência.

Dessa forma, o programa mantém critérios para garantir que o auxílio chegue a quem realmente exerce a função de cuidado.

Cadastro do Cuidador ajuda a ampliar alcance do programa

Para facilitar a execução da política pública, o governo do Paraná lançou o Cadastro do Cuidador Paranaense. A ferramenta busca mapear as pessoas que exercem atividades de cuidado no estado.

Com isso, o poder público consegue criar um banco de dados oficial e, consequentemente, ampliar o alcance do programa de forma mais organizada.

Bolsa Cuidador já funciona em 20 cidades

Atualmente, o Bolsa Cuidador funciona em 20 cidades paranaenses. Como o programa ainda está em fase inicial de execução, o governo vem implantando a iniciativa de forma gradual.

Cada município participante recebe 15 bolsas, o que totaliza 300 auxílios. No momento, 141 cuidadores já recebem o benefício.

O programa atende moradores de:

Araucária, Cascavel, Cianorte, Colombo, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Irati, Ivaiporã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Palmeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Toledo e União da Vitória.

Programa busca apoiar famílias em situação de vulnerabilidade

O Bolsa Cuidador surgiu como uma forma de reconhecer o trabalho de familiares que assumem a rotina de cuidados dentro de casa. Por isso, o benefício também representa uma tentativa de aliviar o peso financeiro enfrentado por essas famílias.

Além de apoiar quem cuida, o programa reforça a permanência da pessoa idosa no ambiente familiar, o que pode contribuir para mais dignidade e proteção no dia a dia.

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