Alerta dos cartórios para todos os idosos que têm bens registrados

Instrumento permite que o próprio idoso organize decisões futuras sobre patrimônio e representação antes de qualquer imprevisto

Layne Brito - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Com o passar dos anos, cresce também a preocupação com o destino do patrimônio construído ao longo de uma vida inteira. Imóveis, terrenos, veículos e outros bens registrados costumam representar não apenas segurança financeira, mas também o resultado de décadas de trabalho.

Justamente por isso, um tema ainda pouco conhecido fora do meio jurídico tem ganhado espaço entre idosos e familiares que desejam evitar conflitos e proteger o futuro com mais tranquilidade.

No centro dessa discussão está a autocuratela, ferramenta que permite que a própria pessoa, enquanto ainda está em plena capacidade, indique quem deverá representá-la caso um dia não consiga mais tomar decisões sozinha.

A medida tem sido vista como uma forma de preservar a vontade do titular e impedir que questões delicadas sobre bens e cuidados pessoais fiquem abertas a disputas familiares.

Na prática, a autocuratela funciona como uma manifestação antecipada de vontade.

Por meio dela, o idoso pode apontar uma pessoa de confiança para assumir responsabilidades futuras relacionadas à administração do patrimônio e a outros interesses da vida civil, caso surja uma incapacidade.

A proposta é simples: deixar definido, com antecedência, quem deverá atuar em um momento de maior vulnerabilidade.

Além de trazer mais segurança, o mecanismo também ajuda a reduzir desgastes entre parentes.

Em situações inesperadas, a falta de planejamento costuma abrir espaço para divergências, dúvidas e até embates judiciais.

Quando essa escolha já está formalizada, o caminho tende a ser menos turbulento.

O assunto vem chamando atenção justamente por unir prevenção, autonomia e organização.

Mais do que um procedimento jurídico, a autocuratela aparece como uma alternativa para quem deseja envelhecer com mais previsibilidade, protegendo seus bens e garantindo que decisões importantes fiquem nas mãos de alguém de confiança.

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