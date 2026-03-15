Biometria obrigatória: INSS pede que aposentados e pensionistas atualizem cadastro para evitar suspensão do benefício em abril

Nova exigência de biometria no INSS amplia controle contra fraudes e exige atenção de segurados convocados para evitar bloqueios no pagamento

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Divulgação/INSS)

A exigência de biometria para benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já está em vigor e faz parte do processo de modernização da Previdência. Regulamentada pelo Decreto nº 12.561, a medida busca aumentar a segurança do sistema e garantir que os pagamentos cheguem aos beneficiários corretos.

A orientação do instituto é que aposentados e pensionistas mantenham seus dados atualizados para evitar problemas futuros, especialmente em casos de convocação para regularização. Segundo o INSS, o objetivo é combater fraudes e proteger os dados dos segurados.

Apesar da nova exigência, o INSS esclarece que não haverá bloqueio automático para quem já recebe aposentadoria ou pensão regularmente. Ainda assim, alguns grupos precisam ficar atentos.

O risco de suspensão ou atraso pode ocorrer em duas situações: quando o segurado solicita um novo benefício sem possuir cadastro biométrico válido ou quando recebe convocação oficial do INSS e não cumpre o prazo para atualização.

Como funciona a biometria no INSS

Desde 21 de novembro de 2025, novos pedidos de benefícios passaram a exigir registro biométrico prévio em bases oficiais do governo. Entre elas estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o cadastro biométrico eleitoral.

A partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar um benefício e não tiver biometria vinculada a nenhum documento poderá precisar emitir a nova Carteira de Identidade Nacional para concluir o pedido.

Já em 1º de janeiro de 2028, a CIN deve se tornar o principal documento para identificação biométrica nos serviços do INSS.

Situações de dispensa

A legislação prevê exceções para evitar prejuízos a segurados em situação de vulnerabilidade. Estão dispensados idosos com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção comprovada por laudo médico e moradores de áreas remotas, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco ou cidades classificadas pelo IBGE como de difícil acesso.

Migrantes, refugiados e brasileiros residentes no exterior também podem ser dispensados. Além disso, há dispensa temporária para quem solicitar salário-maternidade, benefício por incapacidade temporária ou pensão por morte até 30 de abril de 2026.

O INSS alerta que não solicita dados bancários ou senhas por telefone ou aplicativos de mensagem. Em caso de dúvida, o segurado deve consultar o portal Meu INSS ou ligar para a Central 135.

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