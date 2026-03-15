Conheça o país onde o real vale mais que a moeda local e brasileiros se sentem ricos durante a viagem

Com custo de vida mais baixo e câmbio favorável, esse país se tornou um destino onde brasileiros percebem o dinheiro render mais

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Vou na Janela)

Viajar para outro país costuma ser visto como algo caro para muitos brasileiros, especialmente por causa do câmbio elevado em relação ao real.

No entanto, alguns destinos acabam surpreendendo justamente pelo efeito contrário, e o dinheiro brasileiro rende mais do que o esperado. É o caso da Colômbia, país sul-americano que tem atraído cada vez mais turistas do Brasil.

A explicação está na diferença entre o real e o peso colombiano. Embora o real não seja uma moeda considerada forte globalmente, ele pode ter maior poder de compra em países onde o custo de vida é mais baixo.

Na prática, essa diferença cambial faz com que muitos brasileiros percebam o dinheiro render mais durante a viagem. Em cidades turísticas da Colômbia, por exemplo, uma refeição simples em restaurante pode custar cerca de 20.000 a 30.000 pesos colombianos, o que equivale aproximadamente a R$ 28 a R$ 42.

Corridas de aplicativo em trajetos curtos dentro das cidades costumam ficar entre 7.000 e 12.000 pesos (cerca de R$ 10 a R$ 17), enquanto diárias em hostels ou hotéis simples podem variar de 80.000 a 150.000 pesos, algo entre R$ 110 e R$ 210.

Para muitos turistas brasileiros, esses valores acabam sendo considerados acessíveis quando comparados aos preços praticados em várias cidades do Brasil, o que reforça a sensação de maior poder de compra durante a viagem.

Além do fator econômico, a Colômbia também se destaca pela diversidade de experiências turísticas. Destinos como Cartagena, Medellín e Bogotá oferecem desde centros históricos preservados até vida cultural intensa, além de praias caribenhas, gastronomia típica e paisagens naturais que chamam a atenção de visitantes.

Outro ponto que favorece a escolha do país é a proximidade geográfica com o Brasil, o que facilita o acesso por voos relativamente curtos dentro da América do Sul.

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