Idoso de Goiás perde aposentadoria após ser dado como morto pela segunda vez no INSS

Problema ocorreu após confusão de dados com outro beneficiário que possuía informações pessoais semelhantes

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

O aposentado José Borges da Silva, de 81 anos, morador de Itauçu, no noroeste de Goiás, voltou a enfrentar dificuldades após perder novamente o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pagamento foi suspenso após o sistema do órgão registrar, de forma equivocada, que ele estaria morto.

Aposentado como trabalhador rural desde 2008, José afirma que a renda é sua principal fonte de sustento.

Sem o pagamento, ele relata que tem recorrido a pequenos serviços de reparo e também à ajuda de moradores da cidade para conseguir manter as despesas básicas.

Segundo o advogado que acompanha o caso, Rafael Cesário, o problema teve origem em uma confusão nos registros do sistema do INSS, que acabou misturando os dados do idoso goiano com os de outro homem, residente na Bahia.

Investigações apontaram que os dois possuíam informações pessoais muito semelhantes, como nome, data de nascimento e até dados familiares, o que teria provocado o conflito de registros.

De acordo com a defesa, a situação já havia ocorrido anteriormente e voltou a afetar o pagamento do benefício.

Enquanto tenta regularizar a situação junto ao INSS, José afirma que segue enfrentando dificuldades financeiras para manter o próprio sustento.

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