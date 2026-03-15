Internauta viraliza ao mostrar o que um simples cumprimento pode fazer em Goiânia

Comentários concordaram que é fácil perceber quando se encontra um goiano na rua

Natália Sezil - 15 de março de 2026

Internauta viralizou ao mostrar como funciona cumprimentar alguém em Goiânia. (Foto: Reprodução/@lucasvencio)

Muitas particularidades são responsáveis por tornar o goiano uma pessoa fácil de distinguir – e, segundo internautas, a forma de cumprimentar alguém na rua é uma delas.

Um morador viralizou ao compartilhar no Instagram o que um simples cumprimento pode fazer em Goiânia, comparando a cidade com uma que está a três estados de distância: Curitiba, no Paraná.

Lucas Vêncio (@lucasvencio) usou as redes sociais para exibir a diferença. Em Curitiba, o “boa noite” dado a um desconhecido não recebe resposta. Ele chega a tentar duas vezes, mas o resultado é o mesmo.

Em Goiânia, no entanto, se depara com outro final. Ao cumprimentar um homem na calçada, Lucas ouve uma resposta longa: “boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo?”.

A interação não acaba aí. O suposto desconhecido para, o encara e solta: “uai, rapaz, parece que eu te conheço”. Pensando um pouco, ele questiona: “você é o filho da Rosana?”.

Quando Lucas confirma a informação, o homem começa a contar que o conheceu ainda “molequinho”. “Tá um homão agora, hein?!”. Por fim, ainda o chama para tomar um café.

O vídeo segue em outro cenário, já na casa do, agora, conhecido. Ele apresenta a esposa e explica a ela que viu o internauta quando era criança, dizendo: “coisa boa, moço”.

O vídeo alcançou 256 mil visualizações em apenas um dia, passando de 22 mil curtidas e 800 comentários. Os usuários concordaram com a ideia.

Uma comentou: “aqui em Goiânia tem três pessoas: eu, você e alguém que a gente conhece”. Outro completou: “basta apenas um ‘oooba’ e a prosa começa”.

Um terceiro disse: “e quando vai embora, ainda falam: cum Deus”. “Nosso Goiás é o melhor”, destacou um último.

Veja o vídeo:

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