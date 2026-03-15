O que casais modernos estão fazendo atualmente para ter uma boa noite de sono, segundo especialistas

Cada vez mais pessoas estão mudando hábitos dentro do quarto para dormir melhor e preservar o relacionamento

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Dormir bem se tornou um desafio para muitas pessoas nos últimos anos. Rotinas aceleradas, uso excessivo de telas e níveis elevados de estresse interferem diretamente na qualidade do descanso. Nesse cenário, muitos casais começaram a repensar a forma como organizam a rotina dentro do quarto.

Atualmente, especialistas em sono observam um comportamento cada vez mais comum: casais estão adotando estratégias diferentes para garantir noites mais tranquilas. Em vez de seguir regras tradicionais, muitos preferem ajustar hábitos e encontrar soluções que funcionem melhor para cada parceiro.

Essa mudança acontece porque a qualidade do sono influencia diretamente a saúde física, o humor e até a dinâmica do relacionamento. Quando alguém dorme mal, por exemplo, aumenta o risco de irritabilidade, cansaço e dificuldade de concentração no dia seguinte.

Por esse motivo, especialistas defendem que melhorar o ambiente e a rotina noturna pode trazer benefícios importantes para o bem-estar do casal.

Casais começam a adaptar a rotina do sono

Cada pessoa possui um ritmo biológico diferente. Enquanto alguns dormem cedo, outros funcionam melhor durante a noite. Por isso, muitos casais passaram a respeitar mais essas diferenças.

Em alguns casos, parceiros adotam horários de sono distintos. Em outros, escolhem colchões maiores ou até cobertores separados para evitar interrupções durante a madrugada.

Além disso, cresce a prática conhecida como “divórcio do sono” — quando o casal decide dormir em camas ou quartos separados para melhorar a qualidade do descanso.

Apesar do nome, especialistas afirmam que a prática não significa problemas no relacionamento. Pelo contrário: ela pode evitar conflitos causados por ronco, movimentos durante a noite ou diferenças de rotina.

Consequentemente, muitos casais relatam melhora no humor e mais disposição ao longo do dia.

Pequenas mudanças podem melhorar o descanso

Além da adaptação na forma de dormir, especialistas também recomendam ajustes simples na rotina noturna.

Primeiramente, reduzir o uso de celulares e computadores antes de dormir pode ajudar o cérebro a relaxar. A luz azul emitida pelas telas, por exemplo, interfere na produção de melatonina — hormônio responsável pelo sono.

Outro ponto importante envolve o ambiente do quarto. Manter iluminação baixa, temperatura confortável e um espaço silencioso favorece o relaxamento e facilita o início do sono.

Da mesma forma, criar rituais noturnos pode ajudar o organismo a entender que é hora de descansar. Ler um livro, tomar um banho morno ou ouvir música tranquila são exemplos de hábitos que estimulam o relaxamento.

Assim, ao adotar pequenas mudanças, muitos casais conseguem melhorar significativamente a qualidade do sono e, consequentemente, a qualidade de vida.

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