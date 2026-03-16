15 anos depois, desaparecimento de estudante grávida em Goiás ainda é um mistério

Jovem foi vista pela última vez em 2009 e nunca mais teve paradeiro confirmado

Pedro Ribeiro - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Há mais de 15 anos, a professora aposentada Edlamar Rosária da Silva Oliveira, de 60 anos, convive com a incerteza sobre o paradeiro da filha Mayra da Silva Paula, desaparecida em Goiânia em 2009.

A jovem, que na época tinha 20 anos e cursava enfermagem, foi vista pela última vez no dia 03 de julho daquele ano, no apartamento onde morava na capital.

Desde então, o desaparecimento permanece sem solução.

De acordo com reportagem do G1, a estudante estava grávida quando sumiu.

A informação foi descoberta pela família apenas dias depois, quando uma vizinha relatou que a jovem aguardava a visita do rapaz com quem mantinha um relacionamento.

Mayra deveria ter viajado para Nova Glória, onde a família morava, para passar um período de férias, mas nunca chegou ao destino.

A mãe conta que passou o dia esperando a chegada da filha.

“Eu preciso de uma solução. Preciso achá-la viva ou morta. Tem que ter um término”, desabafou.

Investigações

O caso chegou a ser investigado pela Polícia Civil (PC) e também pela Polícia Federal (PF), mas acabou arquivado por falta de provas.

Segundo o advogado da família, Breyder Ferreira da Silva, algumas linhas de investigação ficaram incompletas durante o andamento do processo.

Entre os fatores que dificultaram a apuração estão mudanças na condução das investigações e até a morte de um dos delegados que atuavam no caso.

O delegado Jorge Moreira da Silva, responsável pela investigação em determinado período, morreu em um acidente de helicóptero da Polícia Civil em 2012.

Carta deixada no apartamento

Dias após o desaparecimento, familiares encontraram uma carta no apartamento onde Mayra morava.

No texto, a jovem relatava que estava grávida de seis meses e pedia perdão à mãe.

A mensagem, porém, não esclarecia o que teria acontecido.

Alerta internacional

Durante as investigações, o nome da estudante chegou a ser incluído na Difusão Amarela da Interpol, mecanismo internacional de alerta para localização de pessoas desaparecidas.

Segundo a PF, o registro permanece ativo até 2031.

Mesmo com as buscas realizadas ao longo dos anos, o caso segue sem resposta.

A família continua esperando que novas informações possam levar à descoberta do que aconteceu com Mayra.

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