A casa localizada em São Paulo que é avaliada em R$ 1 bilhão, tem 17.800 metros quadrados e pertence a uma apresentadora de televisão

Com cerca de 17.800 m² de área construída, residência do famoso casal midiático virou símbolo de luxo extremo em Alphaville

Gustavo de Souza - 16 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Drone.v7)

Em meio aos condomínios de alto padrão de Alphaville, na Grande São Paulo, uma residência se destaca por dimensões raras até mesmo no mercado imobiliário de luxo. Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a mansão pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo Jr., um dos sócios da RedeTV!.

Com aproximadamente 17.800 metros quadrados de área construída — o equivalente a cerca de dois campos de futebol — o imóvel é considerado uma das maiores residências já erguidas em área urbana no Brasil. A obra foi concluída em 2014, após anos de planejamento e construção.

Estrutura digna de complexo privado

O projeto da casa foi pensado para reunir lazer, conforto e privacidade em um único espaço. Entre os ambientes mais comentados está a suíte máster, com cerca de 1.200 m², que inclui sala privativa, closet amplo e piscina exclusiva.

A residência também conta com cinema com capacidade para aproximadamente 50 pessoas, spa completo, piscinas interna e externa e amplos salões para recepções.

Outro destaque é a infraestrutura para mobilidade e segurança. Possui, também, hangar para helicópteros e estacionamento subterrâneo com capacidade estimada para cerca de 50 veículos.

Luxo que chama atenção

A área externa abriga jardins inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, além de um grande aquário integrado ao espaço principal da casa.

Mesmo em uma região conhecida por imóveis de alto padrão, o imóvel do casal se tornou referência quando o assunto é luxo e grandiosidade. Ao longo dos anos, imagens e trechos da residência divulgados em programas de televisão e redes sociais ampliaram a curiosidade do público sobre o local.

Assista ao vídeo abaixo e confira o luxo dessa mansão: