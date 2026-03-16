Bolo prestígio perfeito: receita fácil tirada do caderninho da avó

Sobremesa combina massa de chocolate, recheio cremoso de coco e brigadeiro gourmet, criando um bolo prestígio caseiro ideal para festas ou café da tarde

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprenda a fazer bolo prestígio perfeito com massa de chocolate, recheio de coco e brigadeiro gourmet usando uma receita simples e caseira.
(Foto: Captura de tela/Instagram/@_minhacasinha)

Receitas guardadas em cadernos antigos de família costumam trazer sabores marcantes e preparos tradicionais. Um exemplo disso é o bolo prestígio perfeito, uma sobremesa clássica que mistura chocolate e coco e continua fazendo sucesso em diversas ocasiões.

A receita foi compartilhada por Thauane Vasconcelos, criadora de conteúdo do perfil @_minhacasinha, que publicou o preparo nas redes sociais. Segundo ela, a versão foi retirada do caderninho de receitas da mãe, tradição comum em muitas famílias brasileiras.

Além disso, o preparo chama atenção pela combinação de camadas cremosas e por utilizar ingredientes simples. Dessa forma, qualquer pessoa pode preparar o doce em casa sem grande dificuldade.

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Ingredientes do recheio de coco

O recheio de coco cria a primeira camada cremosa do bolo prestígio.

  • 500 ml de leite
  • 3 colheres de amido de milho
  • 1 lata de leite condensado
  • 2 xícaras de coco ralado (preferencialmente fresco)
  • 1 colher de baunilha
  • 1 caixinha de creme de leite

Para preparar, misture todos os ingredientes, exceto o creme de leite. Em seguida, leve ao fogo e mexa até engrossar. Depois que o creme esfriar, adicione o creme de leite antes de montar o bolo.

Ingredientes do recheio de brigadeiro gourmet

A segunda camada do bolo utiliza um brigadeiro mais cremoso.

  • 2 latas de leite condensado
  • 2 caixas de creme de leite
  • 1/2 xícara de chocolate em pó
  • 1 xícara de chocolate ao leite

Misture todos os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente. Continue mexendo até que o creme ganhe consistência.

Ingredientes da massa de chocolate

A massa do bolo prestígio é preparada no liquidificador.

  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 xícara de leite morno
  • 1 xícara e meia de açúcar
  • 1 xícara de chocolate em pó
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Primeiramente, bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar. Depois disso, adicione o chocolate em pó e bata novamente.

Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture apenas até a massa ficar homogênea. Por fim, incorpore o fermento.

Leve a massa para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.

Calda para molhar o bolo

Para deixar o bolo ainda mais macio e úmido, a receita utiliza uma calda simples.

  • 200 ml de leite de coco
  • 300 ml de leite integral

Misture os dois ingredientes antes de utilizar na montagem.

Montagem do bolo prestígio

Depois que o bolo estiver assado e frio, corte a massa ao meio.

Primeiro, regue com a calda. Em seguida, espalhe o recheio de coco. Depois disso, adicione o brigadeiro gourmet e finalize com a outra parte da massa.

Assim, a combinação de chocolate e coco cria o sabor clássico do bolo prestígio, sobremesa que permanece popular em aniversários, festas e reuniões familiares.

 

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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