Bolo prestígio perfeito: receita fácil tirada do caderninho da avó

Sobremesa combina massa de chocolate, recheio cremoso de coco e brigadeiro gourmet, criando um bolo prestígio caseiro ideal para festas ou café da tarde

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@_minhacasinha)

Receitas guardadas em cadernos antigos de família costumam trazer sabores marcantes e preparos tradicionais. Um exemplo disso é o bolo prestígio perfeito, uma sobremesa clássica que mistura chocolate e coco e continua fazendo sucesso em diversas ocasiões.

A receita foi compartilhada por Thauane Vasconcelos, criadora de conteúdo do perfil @_minhacasinha, que publicou o preparo nas redes sociais. Segundo ela, a versão foi retirada do caderninho de receitas da mãe, tradição comum em muitas famílias brasileiras.

Além disso, o preparo chama atenção pela combinação de camadas cremosas e por utilizar ingredientes simples. Dessa forma, qualquer pessoa pode preparar o doce em casa sem grande dificuldade.

Ingredientes do recheio de coco

O recheio de coco cria a primeira camada cremosa do bolo prestígio.

500 ml de leite

3 colheres de amido de milho

1 lata de leite condensado

2 xícaras de coco ralado (preferencialmente fresco)

1 colher de baunilha

1 caixinha de creme de leite

Para preparar, misture todos os ingredientes, exceto o creme de leite. Em seguida, leve ao fogo e mexa até engrossar. Depois que o creme esfriar, adicione o creme de leite antes de montar o bolo.

Ingredientes do recheio de brigadeiro gourmet

A segunda camada do bolo utiliza um brigadeiro mais cremoso.

2 latas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

1/2 xícara de chocolate em pó

1 xícara de chocolate ao leite

Misture todos os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente. Continue mexendo até que o creme ganhe consistência.

Ingredientes da massa de chocolate

A massa do bolo prestígio é preparada no liquidificador.

4 ovos

1/2 xícara de óleo

1 xícara de leite morno

1 xícara e meia de açúcar

1 xícara de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Primeiramente, bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar. Depois disso, adicione o chocolate em pó e bata novamente.

Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture apenas até a massa ficar homogênea. Por fim, incorpore o fermento.

Leve a massa para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.

Calda para molhar o bolo

Para deixar o bolo ainda mais macio e úmido, a receita utiliza uma calda simples.

200 ml de leite de coco

300 ml de leite integral

Misture os dois ingredientes antes de utilizar na montagem.

Montagem do bolo prestígio

Depois que o bolo estiver assado e frio, corte a massa ao meio.

Primeiro, regue com a calda. Em seguida, espalhe o recheio de coco. Depois disso, adicione o brigadeiro gourmet e finalize com a outra parte da massa.

Assim, a combinação de chocolate e coco cria o sabor clássico do bolo prestígio, sobremesa que permanece popular em aniversários, festas e reuniões familiares.

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