Bolo prestígio perfeito: receita fácil tirada do caderninho da avó
Sobremesa combina massa de chocolate, recheio cremoso de coco e brigadeiro gourmet, criando um bolo prestígio caseiro ideal para festas ou café da tarde
Receitas guardadas em cadernos antigos de família costumam trazer sabores marcantes e preparos tradicionais. Um exemplo disso é o bolo prestígio perfeito, uma sobremesa clássica que mistura chocolate e coco e continua fazendo sucesso em diversas ocasiões.
A receita foi compartilhada por Thauane Vasconcelos, criadora de conteúdo do perfil @_minhacasinha, que publicou o preparo nas redes sociais. Segundo ela, a versão foi retirada do caderninho de receitas da mãe, tradição comum em muitas famílias brasileiras.
Além disso, o preparo chama atenção pela combinação de camadas cremosas e por utilizar ingredientes simples. Dessa forma, qualquer pessoa pode preparar o doce em casa sem grande dificuldade.
Ingredientes do recheio de coco
O recheio de coco cria a primeira camada cremosa do bolo prestígio.
- 500 ml de leite
- 3 colheres de amido de milho
- 1 lata de leite condensado
- 2 xícaras de coco ralado (preferencialmente fresco)
- 1 colher de baunilha
- 1 caixinha de creme de leite
Para preparar, misture todos os ingredientes, exceto o creme de leite. Em seguida, leve ao fogo e mexa até engrossar. Depois que o creme esfriar, adicione o creme de leite antes de montar o bolo.
Ingredientes do recheio de brigadeiro gourmet
A segunda camada do bolo utiliza um brigadeiro mais cremoso.
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 1/2 xícara de chocolate em pó
- 1 xícara de chocolate ao leite
Misture todos os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente. Continue mexendo até que o creme ganhe consistência.
Ingredientes da massa de chocolate
A massa do bolo prestígio é preparada no liquidificador.
- 4 ovos
- 1/2 xícara de óleo
- 1 xícara de leite morno
- 1 xícara e meia de açúcar
- 1 xícara de chocolate em pó
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Primeiramente, bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar. Depois disso, adicione o chocolate em pó e bata novamente.
Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture apenas até a massa ficar homogênea. Por fim, incorpore o fermento.
Leve a massa para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.
Calda para molhar o bolo
Para deixar o bolo ainda mais macio e úmido, a receita utiliza uma calda simples.
- 200 ml de leite de coco
- 300 ml de leite integral
Misture os dois ingredientes antes de utilizar na montagem.
Montagem do bolo prestígio
Depois que o bolo estiver assado e frio, corte a massa ao meio.
Primeiro, regue com a calda. Em seguida, espalhe o recheio de coco. Depois disso, adicione o brigadeiro gourmet e finalize com a outra parte da massa.
Assim, a combinação de chocolate e coco cria o sabor clássico do bolo prestígio, sobremesa que permanece popular em aniversários, festas e reuniões familiares.
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