Engenheiro ensina como eliminar as traças que acabam com as roupas usando apenas 3 ingredientes

Mistura simples e acessível pode ajudar a proteger armários, gavetas e tecidos sem recorrer a soluções mais agressivas

Layne Brito -
como eliminar as traças que acabam com as roupas
(Imagem: Ilustração/IA)

Poucas coisas são tão frustrantes quanto abrir o guarda-roupa e perceber que peças guardadas com cuidado foram atacadas por pequenos furos, desgaste no tecido ou aquele aspecto de roupa danificada pelo tempo.

Em muitos casos, o problema não está na lavagem nem no uso frequente, mas em uma visitante silenciosa que costuma agir longe dos olhos: a traça.

Comuns em armários, gavetas, estantes e cantos pouco ventilados da casa, esses insetos encontram ambiente favorável justamente onde muita gente acredita estar protegendo roupas, mantas, livros e tecidos delicados.

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O incômodo vai além da aparência, já que o prejuízo pode atingir peças queridas, roupas de frio e itens guardados por longos períodos.

A proposta aposta em apenas três ingredientes fáceis de encontrar e em um preparo rápido, pensado para ajudar a afastar as traças de forma mais leve, sem deixar o ambiente com cheiro excessivamente forte ou depender de alternativas mais pesadas.

A lógica da mistura está na combinação de ingredientes que ajudam a criar um aroma menos atrativo para os insetos.

O álcool entra como aliado para dispersar melhor os componentes, enquanto a água dilui a solução e facilita a aplicação. Já o óleo essencial dá o toque principal, criando um cheiro mais intenso e agradável para o ambiente, mas incômodo para as traças.

A receita pode ser preparada em poucos minutos e aplicada em pontos estratégicos da casa, principalmente em locais fechados onde roupas e tecidos ficam guardados por muito tempo.

Armários, closets, gavetas, caixas organizadoras e prateleiras costumam ser os alvos principais, especialmente em períodos mais úmidos ou em espaços com pouca circulação de ar.

Ingredientes

  • 60 ml de água
  • 30 ml de álcool
  • algumas gotas de óleo essencial de sua preferência

Modo de preparo

  1. Coloque a água em um recipiente limpo.
  2. Acrescente o álcool e misture.
  3. Adicione algumas gotas do óleo essencial.
  4. Mexa bem ou coloque tudo em um frasco com borrifador.
  5. Aplique a mistura em armários, gavetas, prateleiras e áreas onde as traças costumam aparecer.
  6. Aguarde secar antes de recolocar roupas ou objetos em contato direto com a superfície.

Para reforçar o efeito, a dica é manter os armários sempre limpos, arejados e livres de excesso de umidade.

Também vale a pena revisar peças guardadas há muito tempo e evitar acúmulo de tecidos sem uso, já que ambientes abafados e escuros costumam favorecer o aparecimento do problema.

Outra recomendação importante é testar a mistura antes em uma pequena área, especialmente se o produto for usado perto de superfícies delicadas.

Assim, fica mais fácil evitar manchas ou marcas indesejadas.

No fim das contas, a receita surge como uma alternativa prática para quem quer cuidar melhor das roupas e manter a casa protegida com medidas simples.

Mais do que eliminar um incômodo doméstico, a ideia é preservar peças, evitar prejuízos e tornar a rotina mais tranquila com uma solução fácil de preparar.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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