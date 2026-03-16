Engenheiro ensina como eliminar as traças que acabam com as roupas usando apenas 3 ingredientes

Mistura simples e acessível pode ajudar a proteger armários, gavetas e tecidos sem recorrer a soluções mais agressivas

Layne Brito - 16 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Poucas coisas são tão frustrantes quanto abrir o guarda-roupa e perceber que peças guardadas com cuidado foram atacadas por pequenos furos, desgaste no tecido ou aquele aspecto de roupa danificada pelo tempo.

Em muitos casos, o problema não está na lavagem nem no uso frequente, mas em uma visitante silenciosa que costuma agir longe dos olhos: a traça.

Comuns em armários, gavetas, estantes e cantos pouco ventilados da casa, esses insetos encontram ambiente favorável justamente onde muita gente acredita estar protegendo roupas, mantas, livros e tecidos delicados.

O incômodo vai além da aparência, já que o prejuízo pode atingir peças queridas, roupas de frio e itens guardados por longos períodos.

A proposta aposta em apenas três ingredientes fáceis de encontrar e em um preparo rápido, pensado para ajudar a afastar as traças de forma mais leve, sem deixar o ambiente com cheiro excessivamente forte ou depender de alternativas mais pesadas.

A lógica da mistura está na combinação de ingredientes que ajudam a criar um aroma menos atrativo para os insetos.

O álcool entra como aliado para dispersar melhor os componentes, enquanto a água dilui a solução e facilita a aplicação. Já o óleo essencial dá o toque principal, criando um cheiro mais intenso e agradável para o ambiente, mas incômodo para as traças.

A receita pode ser preparada em poucos minutos e aplicada em pontos estratégicos da casa, principalmente em locais fechados onde roupas e tecidos ficam guardados por muito tempo.

Armários, closets, gavetas, caixas organizadoras e prateleiras costumam ser os alvos principais, especialmente em períodos mais úmidos ou em espaços com pouca circulação de ar.

Ingredientes

60 ml de água

30 ml de álcool

algumas gotas de óleo essencial de sua preferência

Modo de preparo

Coloque a água em um recipiente limpo. Acrescente o álcool e misture. Adicione algumas gotas do óleo essencial. Mexa bem ou coloque tudo em um frasco com borrifador. Aplique a mistura em armários, gavetas, prateleiras e áreas onde as traças costumam aparecer. Aguarde secar antes de recolocar roupas ou objetos em contato direto com a superfície.

Para reforçar o efeito, a dica é manter os armários sempre limpos, arejados e livres de excesso de umidade.

Também vale a pena revisar peças guardadas há muito tempo e evitar acúmulo de tecidos sem uso, já que ambientes abafados e escuros costumam favorecer o aparecimento do problema.

Outra recomendação importante é testar a mistura antes em uma pequena área, especialmente se o produto for usado perto de superfícies delicadas.

Assim, fica mais fácil evitar manchas ou marcas indesejadas.

No fim das contas, a receita surge como uma alternativa prática para quem quer cuidar melhor das roupas e manter a casa protegida com medidas simples.

Mais do que eliminar um incômodo doméstico, a ideia é preservar peças, evitar prejuízos e tornar a rotina mais tranquila com uma solução fácil de preparar.

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