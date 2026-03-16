Engenheiro ensina como eliminar as traças que acabam com as roupas usando apenas 3 ingredientes
Mistura simples e acessível pode ajudar a proteger armários, gavetas e tecidos sem recorrer a soluções mais agressivas
Poucas coisas são tão frustrantes quanto abrir o guarda-roupa e perceber que peças guardadas com cuidado foram atacadas por pequenos furos, desgaste no tecido ou aquele aspecto de roupa danificada pelo tempo.
Em muitos casos, o problema não está na lavagem nem no uso frequente, mas em uma visitante silenciosa que costuma agir longe dos olhos: a traça.
Comuns em armários, gavetas, estantes e cantos pouco ventilados da casa, esses insetos encontram ambiente favorável justamente onde muita gente acredita estar protegendo roupas, mantas, livros e tecidos delicados.
O incômodo vai além da aparência, já que o prejuízo pode atingir peças queridas, roupas de frio e itens guardados por longos períodos.
A proposta aposta em apenas três ingredientes fáceis de encontrar e em um preparo rápido, pensado para ajudar a afastar as traças de forma mais leve, sem deixar o ambiente com cheiro excessivamente forte ou depender de alternativas mais pesadas.
A lógica da mistura está na combinação de ingredientes que ajudam a criar um aroma menos atrativo para os insetos.
O álcool entra como aliado para dispersar melhor os componentes, enquanto a água dilui a solução e facilita a aplicação. Já o óleo essencial dá o toque principal, criando um cheiro mais intenso e agradável para o ambiente, mas incômodo para as traças.
A receita pode ser preparada em poucos minutos e aplicada em pontos estratégicos da casa, principalmente em locais fechados onde roupas e tecidos ficam guardados por muito tempo.
Armários, closets, gavetas, caixas organizadoras e prateleiras costumam ser os alvos principais, especialmente em períodos mais úmidos ou em espaços com pouca circulação de ar.
Ingredientes
- 60 ml de água
- 30 ml de álcool
- algumas gotas de óleo essencial de sua preferência
Modo de preparo
- Coloque a água em um recipiente limpo.
- Acrescente o álcool e misture.
- Adicione algumas gotas do óleo essencial.
- Mexa bem ou coloque tudo em um frasco com borrifador.
- Aplique a mistura em armários, gavetas, prateleiras e áreas onde as traças costumam aparecer.
- Aguarde secar antes de recolocar roupas ou objetos em contato direto com a superfície.
Para reforçar o efeito, a dica é manter os armários sempre limpos, arejados e livres de excesso de umidade.
Também vale a pena revisar peças guardadas há muito tempo e evitar acúmulo de tecidos sem uso, já que ambientes abafados e escuros costumam favorecer o aparecimento do problema.
Outra recomendação importante é testar a mistura antes em uma pequena área, especialmente se o produto for usado perto de superfícies delicadas.
Assim, fica mais fácil evitar manchas ou marcas indesejadas.
No fim das contas, a receita surge como uma alternativa prática para quem quer cuidar melhor das roupas e manter a casa protegida com medidas simples.
Mais do que eliminar um incômodo doméstico, a ideia é preservar peças, evitar prejuízos e tornar a rotina mais tranquila com uma solução fácil de preparar.
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