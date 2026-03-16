Homem com faca invade posto policial do Daia durante a madrugada, mas dá de cara com militares de plantão

Suspeito estava com a arma branca e não obedeceu às ordens policiais durante a abordagem

Ícaro Gonçalves - 16 de março de 2026

Invasão ocorreu no posto policial do Daia (Imagens: Reprodução)

Um homem foi preso após invadir um posto policial na madrugada desta segunda-feira (16), no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), em Anápolis. O caso ocorreu por volta das 4h, quando ele arrombou o portão lateral da unidade.

O Portal 6 apurou que o homem, de 33 anos, portava uma faca e teria arrebentado o portão para entrar no pátio do posto policial. Em seguida, tentou acessar o interior do prédio pela porta principal, que estava fechada.

Sem conseguir entrar pela porta, ele tentou abrir uma das janelas da unidade. Nesse momento, os policiais que estavam no local perceberam a movimentação e deram ordem de prisão.

O suspeito desobedeceu às ordens da equipe e resistiu à abordagem. Diante da situação, foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

Mesmo após ser imobilizado, ele ainda teria desacatado e feito ameaças contra os agentes. Após ser detido, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde permanece à disposição das autoridades.

Ele deve responder pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, desobediência e desacato.

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