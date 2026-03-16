Homem que agrediu idoso após acidente em Anápolis é preso na BR-060

Suspeito foi localizado horas após o crime dirigindo o mesmo veículo envolvido na ocorrência

Pedro Ribeiro - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O homem, de 32 anos, suspeito de agredir um idoso, de 64, após um acidente de trânsito em Anápolis, foi preso na tarde desta segunda-feira (16).

A captura foi realizada por agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), que localizaram o suspeito às margens da BR-060, conduzindo o mesmo veículo envolvido na ocorrência.

Mais cedo, o Portal 6 mostrou que o caso aconteceu na Avenida Sócrates Diniz, no bairro Santo André, após uma colisão entre dois carros.

Após o impacto, os motoristas pararam para verificar os danos, momento em que teve início uma discussão.

Durante o desentendimento, o suspeito passou a agredir o idoso com socos e chutes, chegando a derrubá-lo no chão, onde as agressões continuaram.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento das agressões.

Antes de fugir, o homem ainda quebrou o para-brisa do carro da vítima com uma pedra.

O idoso foi levado a uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico.

O caso segue sob investigação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!