Nova rodovia brasileira com 6 faixas promete reduzir viagem de 3 horas para apenas 60 minutos

Projeto da Via Mar prevê nova ligação entre Joinville e a Grande Florianópolis, com expectativa de reduzir drasticamente o tempo de viagem

Gabriel Dias - 16 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma nova rodovia planejada para o litoral de Santa Catarina promete transformar a mobilidade em uma das regiões mais movimentadas do estado.

A proposta é criar uma alternativa moderna à BR-101, atualmente uma das principais vias de ligação do sul do país.

Batizada de Via Mar, a estrada deve ter aproximadamente 145 quilômetros de extensão e conectar Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis.

Com pista duplicada e até seis faixas em alguns trechos, a rodovia pretende reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre as cidades.

Hoje, a viagem entre esses pontos pode ultrapassar três horas, especialmente em períodos de grande fluxo.

Com a nova estrutura, a expectativa é que o trajeto seja feito em cerca de 60 minutos, graças ao traçado mais direto e aos limites de velocidade que podem chegar a 120 km/h.

O projeto prevê que as obras comecem ainda no primeiro semestre de 2026. O governo de Santa Catarina deve financiar a etapa inicial com investimento estimado em R$ 1 bilhão, enquanto as fases seguintes devem contar com parcerias público-privadas (PPPs) para viabilizar a conclusão da rodovia.

O traçado da Via Mar passará por diversas cidades do litoral e do interior do estado, incluindo Guaramirim, Massaranduba, São João do Itaperiú, Navegantes e Itajaí, entre outras localidades estratégicas.

A construção será dividida em diferentes trechos. O primeiro lote terá cerca de 26,85 quilômetros, ligando Joinville a Guaramirim e incluindo quatro pontes e dois viadutos.

Já o segundo trecho seguirá até São João do Itaperiú, com aproximadamente 21 quilômetros de extensão.

Outro segmento conectará a SC-415 à SC-414, em um trajeto de 16,77 quilômetros até Navegantes.

Em seguida, haverá um trecho adicional de 25,78 quilômetros que chegará até Itajaí, também com diversas estruturas viárias planejadas.

A adoção de parcerias público-privadas permitirá que empresas participem da operação da rodovia, incluindo a administração de pedágios, como forma de recuperar os investimentos feitos na construção.

Segundo o governo estadual, a Via Mar é considerada uma obra estratégica para o desenvolvimento regional.

Além de melhorar o fluxo de veículos, o projeto deve impulsionar a economia do Litoral Norte e do Vale do Itajaí, regiões que concentram forte atividade industrial, portuária e turística.

A previsão é que os projetos executivos sejam concluídos ainda em 2026, permitindo o início das obras logo em seguida, conforme o planejamento do estado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!