Goiânia e Anápolis tinham esquema que cobrava até R$ 10 mil por fraude em visto para os EUA

Investigação apontou esquema estruturado com divisão de tarefas e cobrança de até R$ 10 mil por cliente interessado na migração

Ícaro Gonçalves - 18 de março de 2026

Esquema cobrava até R$ 10 mil pela obtenção de vistos (Foto: PF/Governo Federal)

Sete suspeitos responsáveis por um esquema que facilitava a migração para os Estados Unidos foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) na última segunda-feira (16). O grupo criminoso atuava em Goiás, principalmente nas cidades de Goiânia e Anápolis.

Segundo o MPF, a quadrilha facilitava a obtenção de vistos por meio da falsificação de documentos, por exemplos, com a criação de contracheques e declarações de vínculo empregatício com instituições públicas, o que aumentavam as chances de aprovação do pedido.

Eles também faziam a inserção de informações falsas em formulários consulares oficiais, em especial o DS-160. O documento é obrigatório, pedido pelo governo americano para solicitar vistos de não imigrantes.

A investigação apontou que a quadrilha possuía estrutura refinada, com divisão de tarefas entre integrantes, incluindo a captação de clientes, preparação de documentos falsos e movimentação financeira. Eram cobrados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil pelos serviços.

Entre 2017 e 2019, ao menos oito casos de migração ilegal foram confirmados, além de outras seis tentativas.

Também foram feitas pelo menos 14 inserções de informações falsas em formulários consulares e 12 falsificações de documentos públicos.

Denunciados à Justiça Federal, os sete acusados responderão pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica em documento público estrangeiro, falsificação de documento público, promoção de migração ilegal e coação no curso do processo.

Um dos envolvidos, apontado como chefe da quadrilha, usou do próprio esquema para fugir rumo ao território americano. O MPF solicitou a inclusão dele na Difusão Vermelha da Interpol, para que seja localizado e capturado.

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