Grupo que enviava brasileiros ilegalmente aos EUA é alvo de operação da PF em Goiânia e Hidrolândia

Investigação começou após o desaparecimento de casal que fazia travessia entre México e Estados Unidos

Ícaro Gonçalves - 05 de março de 2026

Foram cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) promoveu uma operação nas cidades de Goiânia e Hidrolândia contra um grupo suspeito de atuar como ‘coiote’ e que facilitava a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Seis pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (05).

Toda a ação fez parte da Operação Borderless – Fase 2, que investiga os suspeitos responsáveis pelas viagens. Segundo a PF, os migrantes eram levados inicialmente ao México e, de lá, tentavam atravessar a fronteira para entrar em território norte-americano.

Foram cumpridos seis mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão na Grande Goiânia.

Os policiais também apreenderam veículos de luxo adquiridos com o dinheiro da migração ilegal. Além disso, foi feito o bloqueio de bens e contas bancárias dos suspeitos junto à Justiça.

De acordo com a PF, os suspeitos devem responder por promoção de migração ilegal e associação criminosa.

Início do caso

Como noticiado pelo Portal 6, a primeiro fase da operação Borderless ocorreu em 2023, após o desaparecimento do casal Raiane Samira dos Santos e Daniel San Mourão Almeida, que viviam em Ribeirão Preto (SP).

As informações são de que o casal foi visto pela última vez tentando atravessar a fronteira marítima entre Tijuana (México) e San Diego (Estados Unidos), no dia 12 de março de 2021.

No entanto, a embarcação naufragou no decorrer da travessia e os brasileiros foram considerados desaparecidos. Devido ao acidente e o sumido das vítimas, Raiane e Daniel tiveram a morte presumida.

A pena para a associação criminosa e promoção de migração ilegal pode chegar a oito anos de reclusão.

