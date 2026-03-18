Olhe na carteira: essa moeda de R$ 1 pode valer sozinha até R$ 20 mil

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 18 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Você costuma guardar moedas ou cédulas antigas em casa? Pois saiba que se você tiver um exemplar raro de moeda, você pode conseguir uma grana interessante no mercado de coleções e artefatos raros.

Uma clássica e conhecida linhagem de moeda de R$ 1, como o modelo da linha comemorativa de 1998, ganhou fama recente entre os colecionadores. Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a até R$ 20 mil nos grupos de vendas entre colecionadores de moedas raras.

A moeda é produzida no material de aço inox, tem 23,5 mm de diâmetro e 4,78g de massa bruta. Sua borda é de cunhagem lisa e o desenho do anverso tem um “P” gravado no canto. Esse detalhe mínimo é um erro de cunhagem que a torna um item raro de colecionador.

Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 20 mil. Vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

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