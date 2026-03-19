Advogada mostra 4 bancos que liberam cartão de crédito para quem está com nome sujo

Modalidade com limite garantido permite acesso ao crédito mesmo com restrição e ajuda na reconstrução do histórico financeiro

Gabriel Yuri Souto - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Muitas pessoas acreditam que, após ficar com o nome negativado, não conseguem mais acesso ao crédito. No entanto, algumas instituições financeiras já oferecem alternativas para esse público.

A advogada Cassiane Rodrigues, especialista em Direito Bancário, explicou em seu Instagram @cassianerodrigues.adv que alguns bancos liberam cartão de crédito mesmo para quem está com restrição. Nesse modelo, o cliente utiliza o próprio dinheiro como garantia.

Como funciona o cartão para negativados

Nesse tipo de cartão, o funcionamento é diferente do crédito tradicional.

Primeiramente, o cliente deposita um valor na conta. Em seguida, esse valor passa a ser utilizado como limite do cartão.

Ou seja:

o valor depositado vira o limite disponível

o banco reduz o risco de inadimplência

o cliente volta a utilizar crédito de forma controlada

Assim, o consumidor consegue movimentar o cartão normalmente e, ao mesmo tempo, reconstruir seu histórico financeiro.

Bancos que oferecem esse tipo de cartão

De acordo com a advogada, algumas instituições já trabalham com esse modelo:

Banco Neon

C6 Bank

Banco BMG

PagBank

Essas opções permitem que pessoas negativadas tenham acesso ao cartão de crédito, mesmo com restrições no nome.

Estratégia ajuda a recuperar o crédito

Além disso, o uso correto do cartão pode ajudar a melhorar o score ao longo do tempo.

Quando o cliente paga as faturas em dia, ele demonstra bom comportamento financeiro. Dessa forma, aumenta as chances de conseguir crédito tradicional no futuro.

Atenção: não substitui pagamento de dívidas

Apesar das vantagens, a especialista faz um alerta importante.

Esse tipo de cartão não elimina dívidas existentes. Ele serve apenas como uma ferramenta para reorganizar a vida financeira.

Por isso, o uso deve ocorrer com planejamento e responsabilidade, evitando novos endividamentos.

Segundo Cassiane Rodrigues, a estratégia pode ser útil para quem deseja retomar o controle financeiro sem cair em novas armadilhas.

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