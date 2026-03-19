Cientistas conseguem identificar a idade em que o envelhecimento do corpo começa a acelerar de vez

Estudo detalha mudanças silenciosas no corpo e revela como órgãos e tecidos passam a reagir de forma diferente com o tempo

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

O envelhecimento do corpo humano não acontece de forma linear, e essa constatação tem intrigado cientistas há anos. Embora o passar do tempo seja inevitável, há momentos em que o organismo parece acelerar esse processo de maneira mais evidente.

Agora, um estudo recente trouxe novas pistas sobre quando essa virada acontece. A descoberta ajuda a entender melhor por que certas mudanças físicas e de saúde se tornam mais perceptíveis em determinadas fases da vida.

Uma virada silenciosa por volta dos 50 anos

De acordo com pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, existe um ponto de inflexão importante por volta dos 50 anos. É nessa fase que o envelhecimento passa a avançar de forma mais acelerada em diferentes partes do corpo.

A partir daí, órgãos e tecidos começam a perder eficiência em um ritmo maior do que nas décadas anteriores. Entre os primeiros a demonstrar esse impacto estão os vasos sanguíneos, especialmente a aorta, que apresenta sinais mais intensos de desgaste.

Essa conclusão foi possível graças à análise de proteínas presentes nos tecidos humanos. Essas substâncias funcionam como indicadores do estado de saúde dos órgãos e revelam alterações associadas ao envelhecimento.

O que acontece no corpo e por que isso importa

Para chegar a esses resultados, os cientistas analisaram 516 amostras de tecidos de 76 pessoas, com idades entre 14 e 68 anos, além de exames de sangue. O estudo avaliou sistemas como o cardiovascular, digestivo, respiratório, imunológico e muscular.

Os dados mostraram que a faixa entre 45 e 55 anos concentra mudanças significativas. Nesse período, também foram identificadas 48 proteínas relacionadas a doenças comuns com o avanço da idade, como problemas cardiovasculares, fibrose e alterações no fígado.

Outros órgãos, como o pâncreas e o baço, também apresentaram modificações relevantes, o que pode explicar o aumento do risco de doenças metabólicas e imunológicas.

Para reforçar os achados, testes em camundongos mostraram que a introdução de proteínas ligadas ao envelhecimento acelerou sintomas como perda de força, equilíbrio e resistência.

Apesar disso, o estudo não indica que o envelhecimento ocorre de forma igual para todos. Pesquisas anteriores já haviam apontado outros momentos críticos, como por volta dos 44 e dos 60 anos, mostrando que o processo acontece em etapas.

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