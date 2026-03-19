Homem tem casa invadida por encapuzados e é espancado a pauladas em Anápolis

Agressores estariam procurando uma pistola na casa da vítima, mas não conseguiram encontrá-la, dando início a sessão de tortura

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem foi encontrado com graves sinais de agressão e hipotermia. (Foto: Reprodução)
Homem foi encontrado com graves sinais de agressão e hipotermia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi resgatado com ferimentos graves e sinais de hipotermia na madrugada desta quinta-feira (19), após ser sequestrado dentro da própria casa e espancado, em Anápolis.

A vítima foi localizada por populares em uma estrada de terra entre os distritos de Goialândia e Campo Limpo, zona rural do município, horas depois de ter sido levada à força por um grupo de criminosos armados.

O ataque ocorreu por volta das 2h, no Recanto do Sol. Conforme relatado pela vítima, vários homens encapuzados invadiram a residência sob a acusação de que ele escondia uma pistola no local.

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Como o armamento não foi encontrado, os invasores renderam o homem e o obrigaram a entrar em um Renault Sandero vermelho.

O grupo seguiu em direção à área rural, onde a vítima foi retirada do carro e submetida a uma sessão de espancamento com pauladas. Após as agressões, os criminosos fugiram, abandonando o homem ferido.

Moradores da região ouviram pedidos de socorro e acionaram as autoridades. Quando a guarnição da PM chegou ao local, encontrou o homem consciente, mas em estado de confusão mental e apresentando diversas lesões pelo corpo.

Devido à exposição prolongada ao frio e ainda por cima com os ferimentos, ele já apresentava sintomas iniciais de hipotermia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para realizar o atendimento pré-hospitalar. A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis (Heana), onde permanece sob cuidados médicos.

Durante a varredura no local onde o homem foi encontrado, os policiais recolheram um aparelho celular Motorola, um cabo de carregador e um documento de identidade pertencente a terceiros.

Todo o material foi apresentado à Polícia Civil (PC), que irá investigar o caso.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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