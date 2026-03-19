Prefeitura de Anápolis anuncia nova distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas

Entre as espécies disponíveis estão ipê branco, ipê rosa e roxo, pitanga, caju, manga, jacarandá, quaresmeira, romã, tamarindo e moringa, além de outras variedades

Lara Duarte - 19 de março de 2026

(Foto: Paulo de Tarso/Secom)

A Prefeitura de Anápolis realiza nesta sexta-feira (20) mais uma edição do projeto Troca Sustentável, com a distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas para a população.

A ação acontece no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, no Jardim das Américas – 2ª Etapa, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Durante o evento, os participantes poderão trocar materiais recicláveis e alimentos não perecíveis por mudas. Serão aceitos itens como garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos.

As trocas seguem critérios definidos pela organização. Quem levar 100 latinhas de alumínio poderá retirar até 20 mudas, enquanto 50 latinhas garantem 10 unidades. Já os resíduos eletrônicos serão trocados na proporção de uma muda por quilo entregue.

Também será possível doar alimentos não perecíveis, em quantidade superior a dois quilos, com exceção de sal. Além disso, cada pessoa poderá retirar até três mudas por CPF, mesmo sem realizar trocas, conforme a disponibilidade no viveiro.

Entre as espécies disponíveis estão ipê branco, ipê rosa e roxo, pitanga, caju, manga, jacarandá, quaresmeira, romã, tamarindo e moringa, além de outras variedades.

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