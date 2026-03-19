Prefeitura vai pagar adicional de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família que conseguirem emprego

Medida aposta em apoio temporário para famílias que começam uma nova fase e ainda tentam equilibrar as contas dentro de casa

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Entrar no mercado de trabalho costuma representar uma conquista importante para milhares de brasileiros, mas, para muitas famílias em situação de vulnerabilidade, esse passo também pode vir acompanhado de medo e incerteza.

A preocupação com a renda do mês seguinte, o impacto nas despesas da casa e a adaptação à nova rotina faz com que a transição nem sempre seja tão simples quanto parece.

Em meio a esse cenário, a Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, decidiu criar um incentivo financeiro voltado justamente para quem consegue emprego e ainda precisa de suporte no início dessa mudança.

A proposta prevê o pagamento de um adicional de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família que passarem a trabalhar formalmente, funcionando como um reforço temporário no orçamento familiar.

A iniciativa busca amenizar o peso dessa transição, oferecendo uma espécie de fôlego extra para quem começa a reconstruir a vida profissional sem abrir mão da estabilidade dentro de casa.

A ideia é que o valor ajude a cobrir gastos imediatos, enquanto a família se reorganiza diante da nova realidade financeira.

Além de servir como estímulo para a entrada no mercado formal, a medida também tenta mostrar que assistência social e geração de emprego podem caminhar lado a lado.

Em vez de tratar o fim do benefício como um corte brusco, a proposta cria uma ponte entre o auxílio e a autonomia, com foco na permanência do trabalhador no novo posto.

O pagamento funciona como apoio temporário, direcionado a beneficiários que atendam aos critérios definidos pela administração municipal.

A expectativa é de que a medida alcance famílias que vivem justamente o momento mais delicado da mudança de renda: aquele em que o emprego chega, mas a segurança financeira ainda não se consolidou.

Ao apostar nesse formato, a prefeitura tenta transformar um período de insegurança em oportunidade.

Mais do que um simples valor extra, o adicional surge como ferramenta para incentivar a continuidade no emprego e reduzir o risco de que a vulnerabilidade social continue sendo um obstáculo mesmo diante de uma nova chance profissional.

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