Sem novas provas, Justiça arquiva inquérito e encerra caso Lázaro Barbosa

Poder Judiciário entendeu não haver novos elementos que justificassem a continuidade do processo

Ícaro Gonçalves - 19 de março de 2026

Perseguição a Lázaro ocorreu no mês de junho de 2021 (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Quase cinco anos se passaram desde a perseguição homérica que colocou mais de 100 policiais militares goianos contra o criminoso Lázaro Barbosa.

A novidade é que a Justiça de Goiás, que desde então julgava a legalidade da ação policial, decidiu recentemente pelo arquivamento do último inquérito da Polícia Civil (PC) sobre o caso.

A conclusão é de que não foram levantados novos elementos que justifiquem a continuidade do caso, mantendo-se, portanto, o entendimento de que os policiais envolvidos agiram em legítima defesa. As informações são do portal Mais Goiás.

O pedido de arquivamento do caso foi feito pelo Ministério Público (MPGO). Além da falta de novas provas, o MP também entendeu haver duplicidade com outro inquérito instaurado anteriormente pela Polícia Militar (PM).

Na investigação interna feita pela PM, foi considerada a exclusão de ilicitude, uma vez que os agentes teriam agido em legítima defesa contra Lázaro, que estava armado. Isso afastou a hipótese de execução ou abuso policial.

A Justiça acatou o pedido do MP, reconhecendo a duplicidade dos processos. Foi aplicada a regra que impede a continuidade de apurações sobre um caso já decidido, o que arquivou em definitivo o inquérito da PC.

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