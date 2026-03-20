Adeus às cortinas tradicionais: trilho suíço vira tendência nas casas brasileiras e deixa ambiente mais elegante

Instalação no teto com trilho suíço ganha espaço por valorizar o visual e criar sensação de amplitude nos ambientes

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A forma de instalar cortinas está mudando nas casas brasileiras. Cada vez mais, moradores adotam o trilho suíço no teto para substituir os modelos tradicionais fixados na parede. A solução entrega um acabamento mais moderno e elegante, além de ampliar visualmente o ambiente.

A tendência ganhou destaque após um vídeo publicado pelo engenheiro civil Adriano Vanjura, do perfil @eng.civiladrianovanjura no Instagram. Nas imagens, ele mostra como a instalação no teto transforma o espaço e destaca que o resultado fica mais sofisticado.

Por que o trilho suíço está se popularizando

O trilho suíço permite instalar a cortina diretamente no teto, criando um efeito contínuo do alto até o chão. Com isso, o pé-direito parece maior e o ambiente ganha mais imponência.

Além disso, o sistema mantém os suportes escondidos, o que deixa o visual mais limpo. Diferente das cortinas tradicionais, que ficam presas à parede e podem “quebrar” a estética do espaço, o trilho suíço cria uma sensação de integração.

Outro ponto importante envolve a versatilidade. O modelo se adapta a diferentes tipos de cortina e funciona bem tanto em salas quanto em quartos.

Instalação simples e acabamento mais sofisticado

Segundo Adriano Vanjura, a instalação do trilho suíço é prática e pode ser feita com precisão. O sistema permite um encaixe alinhado e uniforme, o que contribui para um resultado mais profissional.

Além disso, o trilho facilita o deslizamento da cortina, tornando o uso mais funcional no dia a dia. Esse detalhe melhora não só a estética, mas também a experiência dentro do ambiente.

Tendência que valoriza o imóvel

Especialistas em decoração apontam que soluções como essa ajudam a valorizar o imóvel. Isso acontece porque o acabamento no teto transmite a sensação de projeto mais elaborado.

Consequentemente, o espaço aparenta maior cuidado com detalhes, algo cada vez mais valorizado por quem busca conforto e sofisticação.

Onde encontrar e como aplicar

O engenheiro também explica que o trilho suíço já está disponível no mercado e pode ser adquirido com fornecedores especializados. No perfil @eng.civiladrianovanjura, ele orienta interessados e compartilha dicas sobre instalação e uso.

Com a popularização nas redes sociais, a tendência deve crescer ainda mais. Assim, o trilho suíço se consolida como uma alternativa moderna para quem deseja renovar a decoração sem grandes reformas.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Eng Civil Adriano Vanjura | Engenheiro | Engenharia (@eng.civiladrianovanjura)

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