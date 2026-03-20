Homem se revolta com morte do irmão e causa destruição no HEANA

Segundo testemunhas, suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre falecimento

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Homem se revolta com morte do irmão e causa destruição no HEANA
Porta de vidro na entrada do HEANA foi danificada após ataque de suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem provocou danos na estrutura do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após se revoltar com a morte de um irmão, na madrugada desta sexta-feira (20), em Anápolis.

Segundo testemunhas, o suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre o falecimento.

Assim, passou a chutar a porta de entrada do setor de emergência. A situação chegou a ser contida inicialmente por funcionários da unidade.

Leia também

Porém, o indivíduo retornou pouco depois e voltou a atacar a estrutura do hospital, quebrando vidros da entrada principal antes de fugir.

Equipes policiais foram acionadas e realizaram buscas na região, mas o suspeito não havia sido localizado até as últimas informações. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.