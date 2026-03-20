Homem se revolta com morte do irmão e causa destruição no HEANA
Segundo testemunhas, suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre falecimento
Um homem provocou danos na estrutura do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após se revoltar com a morte de um irmão, na madrugada desta sexta-feira (20), em Anápolis.
Segundo testemunhas, o suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre o falecimento.
Assim, passou a chutar a porta de entrada do setor de emergência. A situação chegou a ser contida inicialmente por funcionários da unidade.
Porém, o indivíduo retornou pouco depois e voltou a atacar a estrutura do hospital, quebrando vidros da entrada principal antes de fugir.
Equipes policiais foram acionadas e realizaram buscas na região, mas o suspeito não havia sido localizado até as últimas informações. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
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