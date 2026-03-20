Homem se revolta com morte do irmão e causa destruição no HEANA

Segundo testemunhas, suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre falecimento

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Porta de vidro na entrada do HEANA foi danificada após ataque de suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem provocou danos na estrutura do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após se revoltar com a morte de um irmão, na madrugada desta sexta-feira (20), em Anápolis.

Segundo testemunhas, o suspeito teria sofrido forte abalo emocional após ser informado sobre o falecimento.

Assim, passou a chutar a porta de entrada do setor de emergência. A situação chegou a ser contida inicialmente por funcionários da unidade.

Porém, o indivíduo retornou pouco depois e voltou a atacar a estrutura do hospital, quebrando vidros da entrada principal antes de fugir.

Equipes policiais foram acionadas e realizaram buscas na região, mas o suspeito não havia sido localizado até as últimas informações. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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