Picadinho prático e cremoso para colocar na marmita: aprenda como fazer

Receita de picadinho cremoso combina carne macia e molho encorpado, ideal para marmitas e refeições práticas do dia a dia

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Picadinho prático e cremoso para colocar na marmita
Você pode acrescentar brócolis na sua receita. (Foto: Reprodução)

Quem busca uma refeição prática e saborosa pode apostar no picadinho cremoso. Fácil de preparar e com ingredientes acessíveis, a receita é perfeita tanto para o almoço quanto para quem gosta de deixar marmitas prontas durante a semana.

O diferencial está no molho encorpado, que envolve a carne e os legumes, garantindo mais sabor e textura ao prato.

Como fazer picadinho cremoso prático

O preparo começa com o tempero da carne. As tirinhas são misturadas com sal, páprica doce, shoyu, azeite e farinha de trigo, que ajuda a dar mais consistência ao molho durante o cozimento.

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Em uma panela bem quente, a carne deve ser dourada aos poucos, evitando excesso de líquido. Esse processo cria uma crostinha que intensifica o sabor.

Depois disso, entram os aromáticos, como cebola, alho e alho-poró, que deixam o prato ainda mais perfumado.

Molho encorpado é o destaque da receita

Para formar o molho, são adicionados cenoura, extrato de tomate e, opcionalmente, cerveja preta, que contribui para um sabor mais profundo. Em seguida, basta completar com água e deixar cozinhar em fogo baixo.

O tempo médio é de 20 a 25 minutos, até que a cenoura fique macia e o caldo ganhe consistência.

Ao final, o cheiro-verde dá frescor ao prato, equilibrando os sabores.

O picadinho cremoso é versátil, combina com arroz, purê ou até sozinho, e se torna uma excelente opção para quem busca praticidade sem abrir mão de uma comida bem feita.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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