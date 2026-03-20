Tecnologia em foco: evento em Anápolis discute inovação em conectividade

Workshop da OMADA by TP-Link traz capacitação em redes corporativas para cidade

Damara Dantas - 20 de março de 2026

Grupo Tek além de atuar na distribuição dos equipamentos com as tecnologias mais avançadas do mercado, fornece treinamentos, certificações e suporte técnico. (Foto: Divulgação)

Profissionais e entusiastas da área de tecnologia terão uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em redes corporativas em Anápolis. No próximo dia 26 de março, será realizado o Workshop OMADA TP-Link: Fundamentos e Arquitetura Omada, com foco em soluções práticas e conceitos aplicados ao desenvolvimento de projetos de redes.

O encontro acontece a partir das 09h30, na Tek Anápolis, e traz uma programação voltada à apresentação das soluções SDN (Software Defined Networking) da linha OMADA. Durante o evento, os participantes terão acesso a conteúdos que vão desde os conceitos fundamentais até a arquitetura completa da plataforma, com foco em eficiência, segurança e controle centralizado.

Entre os destaques, está a utilização do Omada Design Hub, ferramenta que permite o planejamento e a simulação de redes Wi-Fi de forma estratégica. A proposta é oferecer uma experiência prática, com demonstrações e aplicação de conceitos como dimensionamento, cobertura e desempenho de redes sem fio.

Além do conteúdo técnico, o workshop também abre espaço para networking entre profissionais da área, promovendo a troca de experiências e a atualização sobre as principais tendências do mercado de conectividade.

A iniciativa reforça o compromisso da TP-Link em capacitar o mercado e apresentar soluções inovadoras para integradores, técnicos e empresas que buscam alto desempenho em infraestrutura de redes.

Para mais informações sobre o workshop, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 3324-0908 ou acompanhar as novidades e atualizações por meio do perfil oficial no @grupotekoficial.

Data: 26 de março

Horário: 09h30

Local: Grupo Tek, Rua Primeiro de Maio, nº178, Setor Central, Anápolis.