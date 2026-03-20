Vídeo mostra motociclista “costurando” para fugir de caminhões atravessados em rua de Anápolis

Morador denuncia o perigo constante causado pela forma de estacionamento dos veículos de grande porte

Natália Sezil - 20 de março de 2026

Motoristas e motociclistas precisam desviar para não bater nos caminhões estacionados. (Foto: Reprodução)

Um morador denuncia que caminhões estacionados próximo a uma oficina mecânica de Anápolis estão trazendo perigo para quem passa pelas proximidades.

O estabelecimento fica na região Noroeste da cidade. Em vídeo enviado ao Portal 6, o homem explica o risco causado: os veículos longos estão parados de forma “atravessada” na rua, que já é estreita.

Isso faz com que motoristas e, especialmente, motociclistas que trafegam pela via precisem desviar dos caminhões sem conseguir ter total visibilidade de quem vem pela outra mão.

A cena parece ser frequente: a oficina seria especializada em atender automóveis grandes, como ônibus. De acordo com o morador, situações semelhantes têm acontecido há mais de um ano.

Ele explica que a preocupação maior é com quem passa pelo local em motocicletas. “Teve um motoqueiro que morreu aqui há um tempo. Bateu em um caminhão parado na porta desse estabelecimento”, afirma.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!