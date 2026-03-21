Adeus, destinos caros: país europeu mais barato para brasileiros oferece cultura rica, comida boa e menos turistas

Entre mesquitas, ruínas antigas e praias mediterrâneas, destino oferece cultura intensa e melhor custo-benefício

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Entre mesquitas imponentes, mercados vibrantes e ruínas milenares, um país vem se consolidando como uma alternativa acessível para brasileiros que sonham em conhecer a Europa sem comprometer o orçamento.

Com moeda desvalorizada frente ao euro e ao dólar, a Turquia combina preços mais baixos, gastronomia farta e patrimônio histórico de alcance global.

Dividida entre Europa e Ásia, a Turquia reúne experiências que vão de passeios de balão na Capadócia às caminhadas pelas ruas históricas de Istambul, onde construções como a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul revelam séculos de influência bizantina e otomana.

Além do apelo cultural, o custo diário costuma ser mais baixo do que em destinos tradicionais da Europa Ocidental. Hospedagens, transporte interno e refeições têm valores competitivos, especialmente fora da alta temporada.

Restaurantes locais oferecem pratos típicos como kebabs, mezés e doces à base de pistache por preços mais acessíveis do que capitais como Paris ou Roma.

Outro diferencial é o fluxo turístico menos concentrado em comparação com países como França ou Itália. Embora receba milhões de visitantes por ano, a Turquia ainda permite experiências mais tranquilas em diversas regiões, principalmente em cidades costeiras e áreas do interior.

No litoral, destinos como Antália atraem viajantes em busca de praias mediterrâneas e resorts com bom custo-benefício. Já sítios arqueológicos como Éfeso oferecem contato direto com a Antiguidade, ampliando o roteiro cultural.

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