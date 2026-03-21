Adeus, Orlando: conheça a cidade dos EUA mais barata para brasileiros fazerem compras e ainda aproveitar atrações turísticas sem multidões

Cidade no Oregon atrai brasileiros com compras sem imposto e atrações culturais longe das multidões

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Adeus, Orlando: conheça a cidade dos EUA mais barata para brasileiros fazerem compras e ainda aproveitar atrações turísticas sem multidões
(Foto: Reprodução)

Se Orlando é sinônimo de compras caras e parques lotados, há outra cidade americana que vem ganhando espaço no radar de viajantes econômicos — e com motivos de sobra.

Portland, no noroeste dos Estados Unidos, combina cultura alternativa, mercados vibrantes e oportunidades de compras com uma vantagem extra: o estado do Oregon não cobra imposto sobre vendas, o que pode fazer com que preços de eletrônicos, roupas e produtos de marca saiam bem mais em conta do que em outros destinos dos EUA.

Ao contrário dos grandes centros turísticos, Portland tem um ritmo mais tranquilo, perfeito para quem quer passear sem se preocupar com multidões.

Leia também

A cidade é conhecida por seus mercados ao ar livre, como o Portland Saturday Market, um dos maiores mercados de artesanato e produtos locais dos Estados Unidos, onde os visitantes podem encontrar desde artesanato até lembranças únicas sem pagar entrada.

O cenário urbano também oferece opções culturais acessíveis. Museus como o Portland Art Museum — que oferece dias de entrada gratuita mensalmente — e parques urbanos como o Forest Park permitem explorar a cidade gastando pouco ou nada.

Quando o assunto é compras, além dos mercados locais e butiques independentes, a ausência de taxa sobre vendas em lojas e outlets faz com que itens de tecnologia, roupas e produtos de beleza saiam mais baratos em comparação com outras cidades americanas com tributação.

Portland também é famosa pelos food carts — pequenos restaurantes ambulantes espalhados pela cidade — que proporcionam refeições saborosas por preços bem menores do que os de restaurantes tradicionais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.