Adeus, Orlando: conheça a cidade dos EUA mais barata para brasileiros fazerem compras e ainda aproveitar atrações turísticas sem multidões

Cidade no Oregon atrai brasileiros com compras sem imposto e atrações culturais longe das multidões

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Se Orlando é sinônimo de compras caras e parques lotados, há outra cidade americana que vem ganhando espaço no radar de viajantes econômicos — e com motivos de sobra.

Portland, no noroeste dos Estados Unidos, combina cultura alternativa, mercados vibrantes e oportunidades de compras com uma vantagem extra: o estado do Oregon não cobra imposto sobre vendas, o que pode fazer com que preços de eletrônicos, roupas e produtos de marca saiam bem mais em conta do que em outros destinos dos EUA.

Ao contrário dos grandes centros turísticos, Portland tem um ritmo mais tranquilo, perfeito para quem quer passear sem se preocupar com multidões.

A cidade é conhecida por seus mercados ao ar livre, como o Portland Saturday Market, um dos maiores mercados de artesanato e produtos locais dos Estados Unidos, onde os visitantes podem encontrar desde artesanato até lembranças únicas sem pagar entrada.

O cenário urbano também oferece opções culturais acessíveis. Museus como o Portland Art Museum — que oferece dias de entrada gratuita mensalmente — e parques urbanos como o Forest Park permitem explorar a cidade gastando pouco ou nada.

Quando o assunto é compras, além dos mercados locais e butiques independentes, a ausência de taxa sobre vendas em lojas e outlets faz com que itens de tecnologia, roupas e produtos de beleza saiam mais baratos em comparação com outras cidades americanas com tributação.

Portland também é famosa pelos food carts — pequenos restaurantes ambulantes espalhados pela cidade — que proporcionam refeições saborosas por preços bem menores do que os de restaurantes tradicionais.

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