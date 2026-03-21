Inscrições abertas para curso de especialização gratuito, a distância e com certificado reconhecido pelo MEC

Pós-graduação EAD da UFTM tem vagas prioritárias para professores da rede pública

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) publicou edital para a terceira edição da especialização “Ciência é 10!”, voltada ao Ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental. O curso é totalmente gratuito, na modalidade Educação a Distância (EaD), com certificado reconhecido.

A formação é oferecida em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O edital nº 7/2026 passou por retificação recente, que flexibilizou os pré-requisitos e retirou a exigência imediata de vínculo ativo como professor de Ciências da Natureza no momento da inscrição.

Com carga horária de 480 horas, distribuídas em três módulos, o curso é estruturado em quatro eixos temáticos: Vida, Ambiente, Universo e Tecnologia. Apesar de ser majoritariamente on-line, estão previstos encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio, que podem ocorrer aos sábados.

Podem se inscrever candidatos com graduação em licenciatura nas áreas de Ciências, Física, Química, Ciências Biológicas ou Pedagogia, desde que tenham disponibilidade de 20 horas semanais para acompanhar as atividades.

A seleção será feita em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, sem prova escrita. A pontuação considera o tempo de experiência no magistério da Educação Básica, com um ponto por semestre completo de atuação. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.

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